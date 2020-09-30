財爺重回拾兒時回憶　到南山邨買近千元中秋燈籠水果

▲ 陳茂波到訪南山邨。(陳茂波Facebook專頁)

明日就是中秋節，除了食月餅，不少人都喜歡拿各式燈籠賞月。財政司司長陳茂波近日就回到小時候長大的南山邨，探望舊街坊之餘，亦買了近千元的燈籠同中秋水果應節。

財爺陳茂波今日（30日）在社交網站發布近日短片，指自己趁中秋節臨近，特登抽時間回到昔日長大的地方－「南山村」探望舊街坊。

據聞，不少街坊都向財爺反映，不同的社區需要或經濟問題，好似有人問財爺「為甚麼豬肉那麼貴？」，也有人反映街市衛生問題，很高興能有官員到來。

▲ 陳茂波到訪南山邨。(陳茂波Facebook專頁影片截圖)

有些店舖老闆亦話，其實疫情影響很多街坊也長時間留在家裏，連落街買東西也減少，生意難做，只好縮短營業時間，晚上提前關門。也有檔主話希望近日疫情持續受控的同時，中秋節生意能有改善，幫補下之前的損失。

財爺回到南山村亦專門買了好幾個，老師傅每年特意做的手作燈籠。不過，陳茂波就話，自己最心儀的燈籠，其實是小時候自製的「牛奶罐燈籠」，「拆開蓋，穿條鐵，自己放蠟燭入去，再同朋友走落球場周圍走，有燈籠的就拿着燈籠追追逐逐。」他最後亦選購了中秋過節必備的柚子和其他水果，據聞也消費了近一千元。

中秋日子普天同慶，但司長就提醒市民，疫情之下出去玩要注意個人衛生，不要忘記戴口罩。

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