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質疑教育局拒披露專業失當教師資料 803基金入稟申司法覆核

社會 17:42 2020/09/30

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803基金今入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭頒令教育局局長披露有關教師專業操守失當資料。(經濟日報資料圖片))

由現任全國政協副主席兼前特首梁振英成立的803 基金，今(30日)入稟高等法院申請司法覆核，指於今年2月去信教育局要求公開已被裁定專業操守失當教師的資料，惟教育局認為提供有關資料會造成標籤效應等。803 基金指局方作出有關決定時欠缺解釋及法律上犯錯，要求法庭推翻局方決定，並要求法庭頒令局方須披露有關資料。

申請人為803 Funds Limited，答辯人為教育局局長。根據公司註册處資料，原告公司董事為前特首梁振英。

入稟狀指，教育局自去年6月起1年間，接獲及處理有關教師專業操守失當的投訴共涉222宗。今年2月原告透過律師去信教育局，根據《公開資料守則》申請索取包括已被裁定專業操守失當的個案數目、教師及任教學校名稱、教師涉違反專業操守的性質、有關個案調查結果及局方跟進情況。

原告指局方於今年3月回覆指，局方指已就39名涉及專業操守失當的教師個案完成調查，並分別發出譴責信件、警告信、勸喻信及口頭提醒。原告指局方未有披露有關教師姓名及學校名稱資料，遂於今年5月再去信要求局方作出內部覆核，局方於7月回覆原告指經內部覆核後維持決定，認為披露有關資料或會造成標籤效應，令學校及學生造成過度壓力，以及破壞校方及教師對局方的信任，以及令政府或面對違反保密責任之風險。

原告認為局方決定於法律上犯錯及不合理，以及沒有就決定作出解釋，要求法庭批出司法覆核許可申請，撤銷局方有關決定，並要求法庭頒令局方須披露有關資料。

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記者：林育慧

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