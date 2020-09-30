【抗癌鬥士】李明蔚籌足醫藥費病情露曙光　Sarena入院接受新治療：人間有愛

▲ 李明蔚今起接受治療。

自2012年起確診患上罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症的歌手李明蔚，抗癌8年以來病情一直反覆，而早前她要接受新的治療法，當中馬浚偉更為她籌集醫藥費，而今日李明蔚於個人社交平台透露已開始接受治療。

今日李明蔚於個人Facebook貼出一張入院接受治療的照片，更發文寫道：「人間有愛！很感恩！今天開始冶療！感謝大家的幫助我才可以有能力繼續走下去！我明白到幸福不是必然，所以我一定會努力堅持。」不少網民也為李明蔚留言打氣。

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▲ 李明蔚發文透露接受新治療法。

上周末李明蔚於個人facebook公開短片親述病情惡化，她指出癌細胞擴散到肺、肝、腎跟骨，她已做過化療及電療，亦試過標靶藥，可惜身體承受不到副作用，所以都停了接受任何治療。

▲ 李明蔚8年來堅強地跟癌魔博鬥。

【抗癌鬥士】李明蔚病情惡化器官脹大心口痛 Serena拍片籌款望做新治療：仍心存希望

她透露嘗試新的治療方法，可惜藥費太昂貴，所以她公開籌集醫療費用，而李明蔚各方好友以不同方法為她打氣，當中包括一直身體力行支持明蔚的馬浚偉開live為她籌醫藥費。

馬浚偉在網上Live稱，與李明蔚有特別的緣份：「這個傻妹指自己身體愈來愈弱，其實我都知道，這段期間一直有保持聯絡，知道她的身體狀態，能做到的事不多。她說話有困難，便寫文字給我交代身體變差。」

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他又稱，李明蔚表示感恩身邊一直獲朋友關心：「能夠做到的辦法都已經做了，既然仍然這麼年輕，有機會的方法都想試試，她很希望嘗試做新的免疫療法，但很昂貴，家人可能籌備做眾籌，我絕對支持，因為我明白好多治療真的是很貴，她的家庭環境又不是宥好，一定會很大壓力。」

又明白Sarena的抗癌路是很漫長，因為自己的家人都先後患癌，因而他特別明白家屬的心情。