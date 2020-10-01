【超市大搜查】中秋月餅添加劑數量大比拼　有奶黃月含「邪惡人工色素」或致ADHD

▲ 月餅添加劑數量大比拼。

中秋佳節大家都會食月餅，不過你知道月餅都添加了很多食物添加劑嗎？澳洲註冊營養師劉惠汶Vivien曾接受TOPick訪問時指，不同類型的月餅都添加了不同數量的添加劑，當中傳統月餅較少，冰皮月餅較多。而奶黃和冰皮月餅或會加入人工色素，有機會影響兒童活躍程度及智商。

Vivien分別拆解不同月餅所含的添加劑數量，並列出月餅中常見的食物添加劑。

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她表示，傳統月餅的添加劑一般為酸度調節劑及甜味劑等。冰皮、奶黃月餅則包括為多種乳化劑、抗氧化劑、增稠劑、防腐劑、色素等。

當中，常用於奶皇及冰皮月餅的色素包括：E102檸檬黃、E110日落黃、E160a胡蘿蔔素類、E160b胭脂樹橙。而TOPick搜查市面的月餅時，亦發現有奶黃月餅含有E102檸檬黃、E110日落黃。

▲ 有奶黃月餅含「邪惡食素」。(TOPick記者攝)

據英國食品標準局曾委託大學進行食用人工色素對兒童發育影響的研究，總結出6種需關注的人工色素。

檸檬黃（E102）

喹啉黃（E104）

日落黃（E110）

淡紅（E122）

麗春紅4R（E124）

誘惑紅AC（E129）

雖然目前未能證明人工色素直接影響兒童活躍程度及智商，但英國於2008年已呼籲食品生產商停用該6種人工食用色素。歐盟國家於2010年7月開始，亦規定出售的食物如含該6種人工色素，必須列明「可能對兒童的行為及專注力有不良影響」的字句。

Vivien指，檸檬黃的原材料來自石油，為人工合成色素，廣用於糖果、汽水、烘焙食品及鹹味小食中。不過，食用色素均需通過本地及國際食物安全機構的嚴格安全評估，才能添加於食物中。在一般情況下，合理使用不會危害健康。如果想減低食用色素的風險，建議可選擇採用天然成分作色素來源月餅，如薑黃（E100）、胡蘿蔔素（E160a）、核黃素（E101）等。

冰皮月餅含甜味劑

另外，TOPick又發現有冰皮月餅含有甜味劑E420（山梨糖醇）。Vivien曾指出，腸胃較敏感或患有腸易激綜合症人士需留意食用添加了糖醇月餅時的反應。由於大部份糖醇不能被人體消化，部份糖醇則會經大腸內的細菌發酵，因此有機會產生多氣、漲腹、肚瀉的現象，所以進食時應留意食物標籤。

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責任編輯：楊宛茜