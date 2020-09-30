涉安排假賭客假掃蕩賭場 無業漢認罪4警明年審

▲ 涉參與安排假賭客供警掃蕩，無業漢今於區域法院承認串謀妨礙司法公正罪。(經濟日報資料圖片)

39歲無業男於2018年涉與4名反黑組警察，串謀在荃灣1個單位內，進行事前安排的虛假掃蕩行動，包括安排假賭客及藏起部分非法賭博工具，5人同被控串謀妨礙司法公正罪。39歲無業漢今（30日）於區域法院承認控罪，還押候判；同案4名警察被告則早前否認控罪，將於2021年1月15日受審。

被告陳少寶（39歲）報稱無業，今承認1項串謀妨礙司法公正罪。控罪指，被告於2018年5月2日至7月1日期間，連同王偉軍和1名稱為「Eddy」的人士串謀妨礙司法公正。

案情指，警方自2016年12月起派臥底探員滲入社團其中一個派系，而派系「阿頂」王偉軍於2018年派該臥底探員到荃灣德豐工業中心1個非法賭場工作，該賭場內有3部釣魚遊戲機，而賭客可以將現金兌換成遊戲積分，而積分亦可兌換成現金，被告則是該賭場負責人。

2018年6月18日，臥底探員收到王的指示，並於翌日將賭場內2部釣魚遊戲機、1部現金入錢機及多部閉路電視鏡頭，運送到荃灣金星遊戲機中心，其後臥底探員再收到王的指示，指與警方作出了安排，將於同年6月22日到賭場搜查，並安排被告和4名賭客供警方拘捕，賭場內則只留下1部釣魚遊戲機及3,000元現金，又指示臥底探員在被告及賭客獲警署保釋後，給予被告5,000元報酬。

臥底探員其後依王的指示，到荃灣警署與4名警察見面，被告與臥底探員其後按照其中1名警察的指示佈置賭場，惟警方搜查行動最終取消，而被告與該4名警察則於同年6月27日被捕。

同案4名警察被告趙廣林（54歲）、賴福康（48歲）、傅裕文（36歲）及張子健（28歲）早前否認控罪，排期到2021年1月15日受審。法官遂將判刑押後到審訊完結後處理，期間陳須還柙。

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記者：王仁昌