【2020中秋節】中秋節月餅10大新口味最後召集　必買靚爆牡丹花月餅+煙韌柚子白玉月餅【內附詳情】

▲ 每年中秋月餅款式也層出不窮，今年亦不例外，這次精選10大新口味月餅。

若然錯過了今年中秋月餅的Early bird優惠，倒不如向新口味埋手。每年中秋月餅款式也層出不窮，今年亦不例外，各大餐廳、酒店或餅店，在疫情下依然花盡心思研製出創意無限的新款月餅，讓大家度過一個回味無窮的中秋節。

（1）錦繡花下常相見（$398/3個，花玥）

花玥是今年新登場的本地品牌，首次推出3款精緻手工月餅，包括「明月映照花盛開」的流心奶黃月及「錦繡花下常相見」的牡丹花與玫瑰花月餅。

花形月餅賣相吸睛度極高，用上透明玻璃月餅盒， 並以韓國唧花手藝造出花卉餅皮，有芋泥、紅豆及紫薯味，後兩者還有煙韌拉絲麻糬餡，香甜美味，送禮一流。

訂購網址：https://www.lunedeblossom.com

▲ 錦繡花下常相見（$398 / 3個，花玥）（餐廳提供）

（2）迷你抹茶紅豆柚子白玉月餅（$388/9個，香宮）

九龍香格里拉大酒店米芝蓮中菜廳香宮，今年推出多款創新口味月餅，包括迷你玫瑰糖白蓮蓉蛋黄月、迷你抹茶紅豆柚子白玉月及肉乾肉鬆月餅。

當中抹茶月餅是以傳統日式甜品作靈感，外皮香脆帶濃厚抹茶香，餡料有紅豆蓉包住柚子白玉，吃前稍稍加熱還有流心效果，抹茶控之選。

電話：2733 8483

▲ 迷你抹茶紅豆柚子白玉月餅（$388 / 9個，香宮）（餐廳提供）

（3）純素月餅（$428/4個，The Cakery）

The Cakery今年推出黑芝麻、紅棗果仁、水蜜桃烏龍茶及檸檬柚子4款全新純素、無麩質及無色素的月餅。首推紅棗果仁月，以紅棗、腰果、杏脯乾及紅肉火龍果粉製成，紅肉火龍果粉是經過冷凍乾燥處理，健康美味。月餅更以優雅的木盒包裝，加上藍色圍巾，猶如一件精緻的日本禮盒般。

電話：2816 1838

▲ 純素月餅（$428 / 4個，The Cakery）（餐廳提供）

（4）精品四藝迷你月餅（$488/8個，國金軒）

國金軒人氣精品四藝月餅，包括有招牌玫瑰醬洛神花奶皇月、黑芝麻蛋黃月、金沙奶黃迷你月，以及今年全新的古早味鳳梨月餅。

這款月餅的餡料以新鮮菠蘿熬煮，果香濃郁，口感煙韌不黏牙。而玫瑰醬洛神花奶黃月更是店家首創，奶黃餡料以天然洛神花涼果及玫瑰醬調配，清甜開胃。

訂購網址：www.Mira-eShop.com

▲ 精品四藝迷你月餅（$488 / 8個，國金軒）（餐廳提供）

（5） 豬肉月餅（$178/2個，Feather & Bone）

肉類專門店Feather & Bone今年推出首創的豬肉鹹月餅，以店家最著名的澳洲Valenca走地鮮豬肉及鹹香的Tuscan Lardo di Colonnata豬油代替傳統蓮蓉餡，再加入肉荳蔻、鼠尾草及大蒜等調味，餅皮鬆化，為中式月餅加入西方元素，夠創意。

電話：2325 6308

▲ 豬肉月餅（$178 / 2個，Feather & Bone）（餐廳提供）

（6）年糕月餅（$218/8個，炑八韓烤）

炑八韓烤今年聯乘G.O.D推出港韓特色年糕月餅，一盒4款口味包括有港人最愛的傳統蛋黃蓮蓉月，以及創新的濟州綠茶年糕月、韓國紅豆年糕月及韓國黑芝麻年糕月，年糕餡料軟糯煙韌，口感特別。立體禮盒更印上香港、韓國街景，精美又寫實。

電話：2725 5718

▲ 年糕月餅（$218 / 8個，炑八韓烤）（餐廳提供）

（7）素月餅（$238/4個，李好純）

新派中式素食餐廳李好純今年首次推出無添加純素月餅，包括有清甜的紫薯薑汁及開胃的山楂烏梅兩款，棄用如雞蛋及豬油等動物產品，以純素材料製成，適合茹素人士，禮盒設計更融合月亮圓缺變化，新穎獨特。

電話：2881 1811

▲ 素月餅（$238 / 4個，李好純）（餐廳提供）

（8）精選三味月餅（$398/6個，歷山酒店）

今年剛開業的歷山酒店推出3款中西合璧的特色月餅，包括有日本紫薯海鹽蛋黃月餅、鮮鳳梨奶黃月餅及淑女伯爵紅茶流心月餅。

首推鮮鳳梨味，餅皮金黃酥脆，絲滑細膩的奶黃醬包住酸甜多汁的自家製新鮮鳳梨蓉，口感軟綿，清甜不膩。

訂購網址：https://eshop.hotelalexandrahk.com

▲ 精選三味月餅（$398 / 6個，歷山酒店）（餐廳提供）

（9）尊品三色冰皮（$253/6個，唐宮小聚）

主打中式fusion菜的唐宮小聚今年繼續與新加坡糕點師傅Daniel Tay合作，推出3款創新冰皮月餅，包括有清新甘甜的柚子馬天尼、濃醇的班蘭椰糖及層次豐富的冧酒提子黑朱古力珍珠，其中兩款是以酒入饌，一反傳統，最適合年輕一代。

訂購網址：https://bit.ly/3lpHe3W

▲ 尊品三色冰皮（$253 / 6個，唐宮小聚）（餐廳提供）

（10）開心團圓純素月餅禮盒（$328/6個，Green Common）

Green Common多年來都推出健康純素月餅，今年就有開心團圓純素月餅禮盒，包括有開心無花果燕麥及藍莓味的團圓果仁紫薯月餅兩款新口味。

無花果乾營養價值高，是少有含豐富鈣質的乾果，配上開心果及燕麥，除有傳統五仁月的香脆口感外，糖份含量亦低近兩成，而且無添加防腐劑及人造色素，健康有益。

訂購網址：https://www.greencommon.com

▲ 開心團圓純素月餅禮盒（$328 / 6個，Green Common）（餐廳提供）

記者︰黃依情