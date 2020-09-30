災後心理輔導協會建立本港首間咖啡室輔導中心　咖啡配合輔導可改善抑鬱症

▲ 災後心理輔導協會義務總幹事杜永政。(洪芷晴攝)

本港社會動盪，港人精神健康一直受關注。災後心理輔導協會於本港建立首間咖啡室輔導中心，盼為受情緒困擾人士提供輔導配合「咖啡飲用療法」，以助他們改善抑鬱症。

災後心理輔導協會義務總幹事杜永政表示，於2018年時社會出現不少學生自殺個案，「幾乎每隔5天就有1名學生自殺」，當時有中學校長邀請他為該校39名曾自殺的學生提供創傷心理治療服務。事隔2年，其中3名學生向其表達「輔導中心的形式太正經，死氣沈沈，年青人喜歡在咖啡店或派對房間與人傾心事」，令他產生成立「Cafe style」輔導中心的概念。最終更成功於今年5月有九龍灣成立香港首間以咖啡店形式營運的「Heal Cafe」輔導中心，並於10月4日起正式營運。

該咖啡店樓高兩層，一樓只供客人安靜喝咖啡的空間，而二樓則有日式榻榻米空間及玻璃房，可供傾談及輔導服務使用。而該咖啡店最大的特色，便是咖啡師可按照客人的心情調配獨一無二咖啡「Heal cafe special」。

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他解釋，此飲用方式是根據美國的一項「coffee & emotion」研究報告，指出咖啡的溫度、咖啡豆種類等均會影響到人的不同情緒，故可就著客人當時的心情調配最適合其的口味，為他們「調配情緒」。他又提到，曾試過為十數名情緒低落的客人調配咖啡，「他們飲完跟我說想『搵返朋友』」，他指，一般情緒病患者或會向西醫求診，需進食不同藥物，或現副作用，而該「咖啡飲用法」則屬自然療法，「配合輔導可令受情緒困擾人士容易想通」。

他又引述香港大學精神學系於今年8月公布的研究報告發現，受疫情影響，逾7成港人已經出現不同程度焦距或抑鬱症病徵，當中8成已年青人為主；且有4至5成人更出現較嚴重的創傷後壓力症病徵，情況惹人關注。他表示，常人難以理解受社會事件及疫情影響的情緒的人的感受，例如「每秒都聽到警車聲、示威聲、咳嗽聲，會覺得好真實、好恐怖，無法睡覺」。

杜永政續指，「Heal Cafe」由災後心理輔導協會營運，作為社會企業，營運咖啡店的收入扣除成本後可用作提供心理治服務，包括香港各大型意外受心理困擾人士及亞太地區各大型災難地區災民等，盼以此幫助更多受到心理創傷的人。不過他提到，由於現時資金有限，咖啡店的開放時間現階段只維持在星期一至五早上8時至下午5時，他邀請對咖啡室輔導中心有興趣的慈善基金或企業捐款或合作，期望在未來能將「Heal Cafe」發展成擁10至20間分店，分布於港九、新界。

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記者：洪芷晴