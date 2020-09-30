環保署接管全港公共空間三色回收桶　料2022年推新設計垃圾桶

▲ 環保署明天起，接管全港所有公共空間的三色回收桶。（環境局圖片）

全港路邊公共空間約共有1,800套三色回收桶，現由食環署管理。環保署今（30日）宣布，明天（10月1日）起接手管理。

環保署稱，將提升回收桶的服務效率，並於新回收物收集服務合約中，加入一系列新增要求，加強公眾對妥善處理回收物的信心。

在「增容量」方面，原本與現有回收桶直接相連的垃圾收集部分，會改為收集回收物，將增加回收物如廢膠的收集容量，又能減低市民把廢屑誤放回收桶的機會。

而為了達至「易通報」，回收桶會貼上附有智能二維碼和熱線號碼的新標貼，讓市民通報回收桶滿溢、損毀等事宜。環保署亦會加強監察回收物收集服務，包括回收物的收集、運輸及分揀工序，以及下游循環再造處理能力等，確保合適的可回收物得到妥善處理，轉廢為材。

環保署會檢視這些回收桶的分布及使用情況，例如若發現某處的回收桶經常被濫用，混入大量廢屑而影響回收成效，署方會作出適當調整，以保持回收服務的效率。

另一方面，環保署於7月至8月進行了公眾參與活動，透過巡迴展覽收集市民對未來新設計的回收桶和廢屑箱的意見。市民普遍歡迎和支持新設計及其提升職安健的功能。相關部門正因應市民意見微調設計，並計劃於明年起在個別地點陸續進行實地測試，在參考測試結果後將敲定最終未來設計。

新設計的回收桶和廢屑箱預計於2022年起逐步推出，以替代現有設施，進一步支持市民進行乾淨回收和前線人員的收集工作。

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責任編輯：吳卓峰