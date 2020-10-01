【名校巡禮】St. Catherine's面試改網上交短片　校長貼士：孩子需自然流露不造作

▲ St. Cat幼稚園校監校長罕有接受訪問，為家長解答今年面試迷思。

全港最受歡迎名校之一的國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten，下稱St. Cat），大部分畢業生能升讀傳統名牌小學及國際學校。St. Cat以英語語境聞名，功課量少愉快學習，令不少家長趨之若鶩。不過，St. Cat幼稚園面試的形式、題目一直只在坊間流傳，而陳以蘭校監及黃淑恒校長首次接受專訪，為家長解答面試迷思。

往年St. Cat收到數千張申請表，面試當天更試過有近千家長及學生在校門外等候進校面試。惟今年受疫情影響，申請表格改在9月3日至9月9日於網上提交，校方原本計劃在11月面見學生。惟黃校長表示，為了小朋友及教職員的健康著想，面試形式將改為網上上載短片。學校會透過電郵通知家長面試內容，提交所需資料。

▲ 位於九龍塘的國際英文幼稚園（St.Cat）是眾多家長趨之若鶩的學校。（陳國峰攝）

校長：面試首重孩子願意說話

黃校長指，面試短片最長4分鐘，內容主要希望看見小朋友願意說話、唱歌、與父母交流及回答問題等等。

面試語言中、英文都可以，最重要學生表現自然不造作、願意表達自己，我們會評測小朋友在整段短片的表現。

而陳校監則留意到有家長花費數千元聘請攝影團隊拍攝面試短片，她表示並不會因此「加分」，

我們注重小朋友的反應，並非影片的質素或拍攝技巧，小朋友能夠自然流露，真正表現到自己，對他們才算有利。

她建議，家長不應為面試而訓練小朋友，過份操練容易令小朋友抗拒上學，或對學習留下壞印象，影響往後的學習心態。

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St. Cat兩所校舍分別位於羅福道及雅息士道，兩校合共提供約750個K1學額，但St. Cat有不少紅磡校PN班的學生升讀，而PN學生會由校內老師對其進行評估，學生不需要作另外申請。黃校長表示，對外開放的學額每年約有200多至300個學額不等，競爭非常激烈。

畢業生多升讀傳統名校

St. Cat大部分畢業生能升讀傳統名牌小學、直資學校或國際學校等，當中包括男女拔、聖保羅男女附小等。St. Cat為增加學生的自信心，在K2學期尾會進行為期3星期的創意活動周，在多元化的遊戲和學習活動中，滲入小一面試有機會接觸的內容，為升小一作技巧性準備。

黃校長指，在K3亦會進行為期3星期、圍繞小一面試的課程，透過遊戲學習團隊精神、領袖才能、解難技巧、溝通能力和創意思維等，希望學生將學習內容連結日常生活體驗，從中探索新知識，

學生在面試時就能延伸出獨特的見解，展現他們的學習效能。

St. Catherine's幼稚園校監校長首次專訪大談教學法，即睇【下一頁】

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記者：梁節儀