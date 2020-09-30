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【善心中秋】可口可樂x社企厨尊推出中秋送暖計劃　飯券買1變2免費送露宿者節日限定飯盒套餐【內附購買方法】

休閒 18:28 2020/09/30

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

可口可樂與本地社企厨尊合作，推出中秋節買1變2飯券計劃。（可口可樂提供）

可口可樂早前與本地社企厨尊合作，推出為基層家庭而設的一系列美食送暖計劃，適逢中秋節更加推買1變2的「請你食飯」飯券計劃，在團圓佳節向露宿者免費送上節日限定飯盒套餐連飲品。

顧客由即日起凡於厨尊購買「請你食飯」（Pay-It-Forward）的$50飯券1張，可口可樂就會捐贈節日限定飯盒套餐連飲品1份。套餐包括1個飯盒、1罐可口可樂公司飲品，以及1個厨尊首度推出的無添加手工月餅，除有首創的咖央月餅外，還有紫薯、蓮蓉及奶黃4種味道。

社企厨尊設有「請你食飯」送暖計劃，會向露宿者派發餅盒。（餐廳提供）

而飯盒菜單則有肉崧麻婆豆腐、青瓜雲耳炒豬肉片及全新創意菜色如可口可樂雜菜豚肉炒意粉等。顧客可於厨尊餐廳購買飯券，或透過銀行戶口轉帳，於中秋節為弱勢社群送暖。

購買厨尊「請你食飯」飯券方法

 

親臨厨尊

地址：旺角上海街618號2樓

開放時間：周一至四10am-9pm；周五及六10am-10pm

電話：2561 2633

 

銀行轉賬

銀行：星展銀行

戶口號碼：016-00094-1239

戶口名稱：PROJECT DIGNITY (HONG KONG) COMPANY LIMITED

 

銀行：滙豐銀行

戶口號碼：004-143-142297-001 

戶口名稱：PROJECT DIGNITY HK CO LTD

 

記者︰黃依情

 

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