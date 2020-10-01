內科主管加入Dirty team前線抗疫　多名公立醫院抗疫醫護獲政府嘉許

▲ 多名公立醫院抗疫醫護獲政府嘉許。

香港特區政府今日(1日)公布2020年授勳名單，共有687人獲行政長官頒授勳銜及作出嘉獎，多名公立醫院醫護因在新冠肺炎疫情期間貢獻良多，獲頒行政長官社區服務獎狀，包括醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢、瑪麗醫院及港島西醫院聯網感染控制主任鄭智聰、曾赴武漢接載滯留港人的急症室醫生蕭粵中、威爾斯親王醫院內科及藥物治療科部門主管周啟明。而醫管局前行政總裁梁栢賢則獲頒授銀紫荊星章。

【DIRTY TEAM】疫戰中的威爾斯親王醫院Dirty Team 向守護港人的醫護人員致敬

因應新冠肺炎疫情持續肆虐，公立醫院成立「抗疫團隊」（Dirty Team），威爾斯親王醫院的團隊由內科及藥物治療科部門主管周啟明帶領。他表示，幾經思量決定由自己充當隊中前鋒，分擔前線工作，而2003年沙士疫情令他明白到，領軍者最重要是懂得謙卑，後輩的提醒讓他明白同伴間互相支持的重要性。

【武漢包機】急症醫生為港人甘願冒險 最擔心缺藥物精神病人無法回港

律敦治及鄧肇堅醫院急症室顧問醫生蕭粵中，曾於今年3月作為醫管局境外緊急醫療隊的一員，聯同其他政府人員到武漢接載滯留湖北港人。他早前受訪時曾表示，行動具有挑戰性，對返港人士向對他表示感謝協助返港的說話感到十分感動，形容任務是「值得去做的事」。

▲ 律敦治及鄧肇堅醫院急症室顧問醫生蕭粵中。(資料圖片)

【齊心抗疫】袁國勇徒弟鄭智聰守護瑪麗：冀零醫護感染新冠肺炎

瑪麗醫院及港島西醫院聯網感染控制主任鄭智聰，是港大微生物學系講座教授袁國勇的徒弟。他形容，疫情持續下每日均出現在醫院至深夜，電話24小時待命，務求即時解答同僚的防疫問題，「工作雖然辛苦，但是有意義的使命，又希望任內要盡最大努力，做到醫護在大型疫症下零感染。

▲ 瑪麗醫院及港島西醫院聯網感染控制主任鄭智聰。(資料圖片)

醫院管理局傳染病中心醫務總監曾德賢，在傳染病中心猶如「軍師」一樣的存在，但他仍加入Dirty Team，走入隔離病房工作。

▲ 醫院管理局傳染病中心醫務總監曾德賢。(資料圖片)

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記者：蘇文軒