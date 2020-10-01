【釣金龜】女孩為嫁入豪門苦練3招成幸福靚媽　氹掂奶奶有車有樓存款夠用一世

▲ 台灣一名女孩為了嫁入豪門積極裝備自己，更分享了3招心得。

不少女生渴望嫁個有錢人做少奶奶，首先要好好裝備自己，屆時緣份一到，理想達到。台灣一名平凡女生自中學就嚮往嫁入豪門，除了減肥打造亮麗外表，還努力讀書增值自己，培養氣質，終在一次德國進修期間，邂逅了一名富豪擦出愛火，最後成功嫁入豪門，現已成為2孩媽媽，生活一世無憂。

該名女孩的閨蜜在網上討論區「Dcard」，分享其成為富豪太太的經歷，歸納出3個嫁入豪門的條件。閨蜜表示，與好友是中學同學，曾一起上補習班。從第一天認識她，就整天聽到她嚷著要嫁入豪門，當時閨蜜以為她說笑，沒想到她真的達成目標，成為幸福2孩媽媽。

女孩的富豪老公是自己開公司做生意，極具投資眼光，物業遍佈台灣、加拿大、法國、日本等，並擁有2架跑車及3架房車。自兩人誕下小孩後，聘請了保姆幫忙照顧2名子女。

想成功嫁個有錢人，女孩都需要積極裝備自己，機會一到才能好好把握。她透過閨蜜分享了3招必備條件，讓其他想入豪門的女生作參考。

即睇嫁入豪門女星︰

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1. 減肥打扮 塑造親切清秀外表

先天五官順眼，「畢竟外觀只是入門，要吸引男生，這很重要」，女孩原本超級肥胖，為了目標下決心減肥，並努力打工賺錢，購買護膚品及化妝品學打扮。不過，切記不要濃妝艷抹，因有錢仔只當艷麗的女生作玩伴或情婦，不會想與之結婚。

太艷的女生，他們會有不太安全的感覺，所以最好不要太艷太美，好看就好，有親切感就好。

2. 學琴睇畫展 衣著不暴露培養氣質

「外觀只是入門，相處才是真正重要。」有清秀外表還要有內涵，可透過看畫展、學鋼琴等培養氣質。該女孩從不說粗口，更特意上西餐禮儀課學習優雅進餐，還有要注意衣著不應太暴露。閨蜜說︰

她的穿著一點都不暴露，但卻總是有些性感，貼身的身形，偶爾露出鎖骨。

3. 讀書增值能獨立生活

男人不喜歡女人太過依賴，即使嫁入豪門仍需有獨立自主的能力，也可以讓自己有個保險，「就算沒有你，我依然活的很精采」。女孩一向都認真讀書，學習多國語言，大學雙主修媒體及西班牙文，大學前有自修日文及英文，報考公開試。

能力好一點，自身發光，就更容易被注意。

奶奶由嫌棄變生日送層樓

女孩的奶奶也是一名女強人，起初認為媳婦不是門當戶對，但女孩婚後仍積極學習增值自己，處事又圓滑，後來奶奶也接受了她，生日時還直接送她一層樓。

閨蜜曾問她不怕老公有外遇嗎？她坦言只要不嚴重可以原諒，太嚴重才離婚；她又不擔心老公的公司倒閉或突然離世，因老公早已購買大額保險，而且存款早就足夠花一輩子。

閨蜜和網民都認為，女孩為了嫁入豪門，直接說出來努力實踐，心底裏很佩服她。縱使未能成功做富婆，為自己創造更好條件吸引異性，也是一件好事。

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責任編輯︰林綺玲