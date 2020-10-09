【非主流學習】在家自教孩子7歲前不閱讀不學字　社工爸媽力排眾議：不想他浪費黃金學習時間

▲ 眼見不少學生受制度折磨，在兒子天天3歲時，社工媽媽阿敏決定辭職實踐在家自學（Homeschooling）。

70後社工媽媽謝麗敏（阿敏）與同為社工的丈夫，從事青少年和兒童服務逾20年，對填鴨式教育的害處體會最深。眼見不少學生受制度折磨，在兒子天天3歲時，阿敏決定辭職實踐在家自學（Homeschooling）。現時9歲的天天從未踏入主流教育模式，每天過着開心健康的生活，自主學習動機比一般學生更強。

▲ 阿敏與丈夫眼見主流教育害苦了莘莘學子，決定讓兒子天天在家自學。並在FB專頁「社工爸媽自家教手記」分享感受。（受訪者提供）

兒子3歲前，夫婦從沒想過在家自學，後來阿敏接觸到非主流教育如森林教育、華德福教育，得知在主流教育以外，原來有更好的選擇。

我們與大部分港人一樣，在主流教育中受苦，花大量時間學習自己不感興趣的東西。人生苦短，學習黃金期也短暫，我們想他學習的、體驗的都是跟隨他的意願和天賦，不要步我們後塵浪費時間。

最後二人因找不到心儀學校而決定自己教。阿敏先向教育局遞信申請孩子在家自學，現時與教育局職員一年會見一至兩次，包括家庭探訪，了解孩子身心情況。惟當局在這方面未有資源支援，例如不會提供輔助教材、學童保健等。

透過身體探索世界

一想到要自己教，許多家長不免頭痛。怎樣找教材？怎樣學字？怎樣要孩子專心坐定定？但原來這些都不重要。阿敏指，7歲以下小朋友最需要透過身體探索世界。

在戶外跑跑跳跳可讓小朋友發展大腦神經綫網絡，從而培養學習能力、手眼和肢體協調能力、認知能力等，主流學校學生長時間坐着單向學習，是好大的問題，他們只能從圖像中認識事物。其實小朋友愈小，愈需要從真實世界中學習。

在家學習，不等於毫無章法，兒子7歲前以實踐華德褔教育為主，主要為戶外加室內活動，一天行程如下：起身後在家自由玩天然玩具，然後到遊樂場，回家動手做茶點，再玩玩具，然後親子一起煮午餐，飯後不睡午覺會到遊樂場玩，藝術活動會畫畫、唱歌、玩泥膠，不論晴雨每天堅持安排大自然活動，一個月會有兩次特別活動如行山、坐纜車。

▲ 每個月都會有特別活動，例如行山或露營，堅持親親大自然。（受訪者提供）

疫情前，一家人每年會到外國遊學兩至三次，閱歷增加也有助培養孩子自信心。

不閱讀可專注想像

阿敏在兒子7歲前有兩不做：不閱讀書本、不學字，令人大感詫異。親子共讀是家長必做的事，阿敏卻認為，年紀太小看書會限制想像力。

在華德福理論中，父母不要拿着書本講故事，因不想小朋友專注在書本上，而應在想像力。故事書有字有圖會限制想像力，例如大象，單聽的話他會想像大象是怎樣，但看到書本中的大象形象已經固定了。

《小王子》中的那頭大象，正是警剔成年人要放下想像限制。

▲ 孩天每天都有想學習的事物，阿敏特地配了一副護眼藍光眼鏡給他。（受訪者提供）

除了不看書，也不接觸硬件資料、不學字。「如果灌輸過多資訊給正在發育中的大腦，會令大腦變成硬碟，削弱想像力、創造力，但現時主流教育是，孩子愈小就要愈塞爆資訊，最好3歲記到1,000個英文生字。」不過，二人仍堅持每晚為孩子說故事。

▲ 「閱讀禁令」解禁後，天天對書本愛不釋手，只要有空便會看書。（受訪者提供）

▲ 天天最近在網上從零開始自學煎靚扒，慰勞家人。（受訪者提供）

7歲以後阿敏就實踐瑟谷教育，主張自主學習，以孩子意願為主導。現時阿敏會因其興趣，為他報讀不同課程如溜冰、足球、羽毛球等。天天閒時喜歡砌高達模型、去圖書館借書，縱然小時候沒有培養閱讀習慣，但因從來無被迫學習，現在反像「報復式」般大量閱讀，飢渴地汲取知識。最近亦嘗試看煮食教學，親手煎牛扒慰勞家人。

帶着問題去學習，學會尋找答案是最重要的，一生人學那麼多知識，能保留到現在就只有自己的喜好。

不上學社交範圍更廣闊

親朋戚友間對二人的教育方法頗有齟齬：「幾時才讓兒子上學？」其中一個反對「理由」，是孩子會失去社交能力。阿敏卻說，綜觀她曾輔導過的中小學生，兒子的社交能力非常不俗，也常常在興趣班中被認為是模範學生。

社交不是大家想像中狹窄，在真實生活中，他會接觸到所有年齡層的人並學懂相處，反而主流學校接觸到大部分都是同齡人更奇怪。我做了20年社工，眼見好多學生有不少問題，無禮、自我中心，甚至欺凌同學，老師也無暇引導，在主流學校能否得到良好社交技巧？其實家庭教育更重要。 我大部分時間都在兒子身旁，當他與人相處遇到問題會事後檢討，一對一的輔導其實更好。

▲ 在真實生活中，天天反而更常會接觸到所有年齡層的人，並學會相處。（受訪者提供）

也有人質疑，孩子學不到詞彙，便無法表達情緒。「好多人誤會了情緒需要教，孩子不開心就拿出圖卡，說明這就是不開心，但最好的方法是家長與孩子在日常生活中溝通學習。我們有足夠溝通，也讓他有足夠時間接觸戶外和大自然，去遊樂場、玩玩具全是他這個年紀喜歡做的，小朋友在這個環境下成長，傾向平靜和快樂。」

最想孩子開心和健康

以宏觀角度看，阿敏認為在家自學與主流教育的小朋友，最大的分別是前者更開心。「令人心痛的是，我接觸大部分中小學生都過得不開心，很多學生如果每天都可以做自己想做的事，會少好多問題。」另一方面，也因無壓力、多運動、吃得好，在家自學的小朋友也更健康。

快樂和健康，是我在產房中見到天天時最想他擁有的東西。

疫情前，很多家長都思忖在家自學不可能。惟疫情來襲，遙距上課令不少家長頭痛，紛紛開始在家自學，只為讓孩子停課不停學。

其實Quit一年學校課程，去過與別不同的生活，也不是大問題。但無奈香港家長都被框死了，心裏有太大恐懼，以為不走這條路就無路可走，但香港有幾多精英？大部分人是犧牲品。我們不在主流，也一樣生活得好好，人生其實有好多選擇。

記者：陸明敏