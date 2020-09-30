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【新冠肺炎】元朗護老院7旬婆婆染疫　附近居民稱不擔心

社會 19:00 2020/09/30

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元朗護老院有院疫確診。（曾秋文攝）

本港今日（30日）新增8宗新冠肺炎確診個案，其中7宗屬輸入個案，1宗本地不明源頭感染，涉及一名71歲婆婆，她住在元朗護老院，院舍全部院友及職員需要接受隔離檢疫。有院舍附近的居民指不擔心感染風險，會做好個人防疫措施。

本港新增8宗確診個案，71歲居觀塘及院舍的婆婆屬本地不明源頭，詳情即看：【下一頁】

元朗護老院旁的金馬大廈住客劉伯表示，不知道安老院的衞生情況，自己居住大廈經常有人清潔，對衞生情況感到非常滿意，故不擔心傳播風險，個人已做好防疫工作，包括勤洗手及戴口罩，半個月前已做參與檢測計劃，結果呈陰性。

    點擊圖片放大
    +2

在元朗護老院樓下開設地產公司的胡小姐則指，平時不見護老院老人家出外，所以與他們沒有接觸，亦不清楚內裏衞生情況，附近街道衞生問題不大，

香港周圍地方都有可能確診，那裡驚得太多。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：曾秋文

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