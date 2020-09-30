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【金馬獎】林家棟《手捲煙》角逐金馬影帝　《幻愛》劉俊謙入圍最佳新演員

娛樂 19:06 2020/09/30

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《幻愛》金馬獎獲三項提名。

第57屆金馬獎在台灣今日公布入圍名單，港片《幻愛》及未上畫的《手捲煙》皆有入圍，林家棟並獲提名最佳男主角。《幻愛》亦入圍最佳改編劇及最佳新演員。《狂舞派3》亦獲6項提名，金馬獎將於11月21日頒獎。

角逐最佳男主角除林家棟，並有 《男兒王》李國煌、劉冠廷 (《消失的情人節》)、林柏宏( 《怪胎》）、莫子儀（ 《親愛的房客》）。

而女主角的角逐者包括李霈瑜（《消失的情人節》））、桂綸鎂（《腿》）、謝欣穎（《怪胎》）、白靈 （《墮胎師》）、陳淑芳（ 《孤味》）。

林家棟《手捲煙》

周冠威表示：「〈幻愛〉是我第一個編寫的劇本，第一稿完成於2006年，輾轉十幾年時間，最終得到肯定，非常感恩，多謝曾俊榮與我合作編寫。任何提名都是團隊功勞，我代表團隊衷心感謝金馬獎評審，這是很大的鼓勵。」

角逐最佳新演員劉俊謙表示：「非常感謝金馬奬評審們對我的肯定，能夠與多位出色的台灣演員一同角逐，作為香港演員，是一個很有意義的經驗。第一次入圍金馬獎，這是我人生中得過的最大榮耀 — 不單單在於個人，更大的是為到能夠成為香港電影的代表之一而感動。期待有機會與台灣的電影工作者藉此有更多交流，一起努力。」

《狂舞派3》

另，《狂舞派3》獲最佳動作設計（麥秋成）、最佳原創電影歌曲（《歡迎嚟到呢座城市》）、最佳新演員（霍嘉豪）、最佳剪輯（雪蓮、黃修平）、最佳音效（鄭名輝、譚景華、楊智超）、最佳改編劇本。

撰文 : TOPick柴犬出動

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