涉天橋上向警員掟磚 19歲青年受審質疑警長認錯人

▲ 警署警長劉世明今於西九龍裁判法院作供。(林欣樂攝)

去年10.1有人發起「六區集會」，荃新天地外行人天橋上疑有人向警員掟磚，警員上橋掃蕩時拘捕1名19歲青年。涉案青年被控1項非法集結罪，案件今（30日）於西九龍裁判法院開審。警署警長供稱，當時在天橋下看見身穿白色上衣的人掟磚；辯方質疑，現場新聞片段拍攝不到有人掟磚，當時很多人身穿白色上衣，質疑警長認錯人。

被告趙嘉進（19歲）早前否認1項非法集結罪，控罪指他於去年10月1日，在荃新天地外行人天橋參與非法集結。

時任新界南衝鋒隊的警署警長劉世明供稱，當日有情報指荃灣市中心一帶有人堵路及向警察投擲雜物，他遂帶領防暴警員到案發地點執勤。案發時，劉稱看見行人天橋上有3名男子向警方掟磚 ，其中1名身穿白色上衣、戴鴨嘴帽及防毒面罩，其餘兩人則穿黑色上衣。

劉供稱當時有警員以大聲公作出警告，並登上天橋作出調查，有3人走向在場10多名黑衣人後方。劉指被告看見到場的警員，突然轉身跑向荃新天地，並在商場門前脫下防毒面罩、護目鏡、帽子及手套扔到地上，警方上前截停並拘捕他。

辯方在庭上播放1段在網上找到的新聞片段，並向劉指出，該片段拍攝不到有人掟磚，更沒有拍到白衣人掟磚，劉表示認同。辯方又指出，片段顯示除被告外，商場門前還有很多身穿白色上衣的人，劉亦同意。

案件表證成立，被告不自辯，亦不傳召任何證人。辯方結案陳詞時指，劉追截被告時，視線被水馬及欄杆阻擋，質疑劉認錯人。案件押至10月27日裁決，被告續准保釋。

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記者：林欣樂