食環署加強至少11個街市滅鼠消毒　十月續展開行動

▲ 食環署已先後在轄下11個街市完成或展開密集式滅鼠行動。（資料圖片）

食物環境衞生署今日（30日）表示，食環署一直關注公眾街市的衞生情況，為保障街市檔戶和市民的健康及安全，將會投放更多資源，進一步加強轄下街巿的防治鼠患及清潔消毒工作。

食環署發言人表示，為加強防治鼠患的工作，食環署已先後在轄下11個街市完成或展開密集式滅鼠行動，包括荔灣街市、鴨脷洲街市、錦田街市、駱克道街市、土瓜灣街市（已展開第二輪行動）、沙田街市、漁光道街市、紅磡街市、牛池灣街市、大成街街市及鰂魚涌街市。

總結經驗和成效及參考國際鼠患專家的意見後，食環署決定投放更多資源，陸續在轄下大部分街市推展密集式滅鼠行動。第一階段由10月開始，將涵蓋位於黃大仙區、油尖區、旺角區、深水埗區及九龍城區人流較多的街巿。

每次密集式滅鼠行動為期三個月，每晚街市結束營業後會徹底清理垃圾及清洗街市通道和溝渠，以消除老鼠的食物來源，並在深夜時段於街市範圍放置大量捕鼠器加強滅鼠。食環署也會積極鼓勵街市檔戶作出配合，在各自攤檔範圍進行清潔及消毒，清理其雜物及妥善存放貨物（特別是食物），保持檔位範圍及公共地方清潔衞生，同時斷絕老鼠的食物來源和清除老鼠的藏匿點。

由今年8月開始，食環署已分別與房屋署、康樂及文化事務署，以及公共及私營街市營辦者等進行聯合行動，並加強其周邊地方的防治鼠患工作。在一個半月期間，採取的聯合行動逾100次，並分別在約7,000個和約2,000個地點放置毒餌及捕鼠器、毀滅約250個鼠洞、收集約400隻死鼠和捕獲約300隻老鼠。

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責任編輯：吳卓峰