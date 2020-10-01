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【中文正字】小朋友工作紙寫「睪」被老師圈錯　港媽網上問功課正寫「睾」丸掀熱議

教育 10:30 2020/10/01

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近日有一名港媽在網上問功課，收回老師批改的工作紙，孩子寫了「睪丸」的「睪」字被老師圈錯。

父母陪子女做功課少不免遇上難題，會感到頭痕。近日有一名港媽在網上問功課，收回老師批改的工作紙，發現孩子寫了「睪丸」的「睪」字被老師圈錯，港媽大惑不解，發帖跟網民一起討論「 睪」與「 睾」哪個才是正字，掀起熱議。

該名港媽於星期二（29日）在facebook群組「Tai Po 大埔 」發帖，帖文附有一張孩子的工作紙截圖， 該工作紙的內容是有關認識男性生殖器官，按圖填寫正確的器官名稱，港媽收回老師批改的工作紙，見當中「睪丸」的「睪」字被老師圈錯。有求真精神的港媽不明白，因為見日常「 睪」與「 睾」兩種寫法皆有，故向網民請教哪一個才是正寫。

請問大家，會寫「睪」，還是「睾」？教科書兩種都有，衛生署網頁用「睪」，兩者部首都是「目」。

兩種寫法皆常見

很多網民留言一起討論，大部分留言都是偏向指出兩種寫法都可以。不少人更利用網上查字工具去求證。譬如在《香港小學習字表》打入「 睪」就顯示了「睾」。

根據教育局《香港小學學習字詞表》指引設計，這是「睪」字的正確寫法： 「睾」

在《香港小學習字表》打入「 睪」就顯示了「睾」。（網上圖片）

約定俗成皆通用

有網民指出「睾」是常用寫法，「睪」是舊寫，他平時就寫開「睾」， 即是類似「場」同「塲」、「清」同「淸」、「祖」同「祖」的分別，指出兩字通用，兩種寫法都正確。有網民直指︰「其實有啲嘢叫約定俗成」。

發帖的港媽指出衞生署網頁是用「睪丸」，跟她的孩子原先的寫法一樣。翻查了《衞生署衞生防護中心》網頁，有關男士健康有關「睪丸癌」的資料是用「睪」一字。此外，查看《香港家庭計劃指導會》網頁，有關「認識男性生殖器官」網上資料顯示同樣是「睪」一字。

網民留言有感老師圈錯是不對，有人打趣笑言指︰「好亂呀，乜有一撇架咩？寫「蛋蛋」咪算囉」及「第一次見咁多人公開討論睪丸」等。

港媽表示其實工作紙都寫無撇，但這個老師要求寫有。如果兩個字互通，應該包容兩種寫法。

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責任編輯︰王明芳

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