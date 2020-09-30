【新冠肺炎】3名男子違強制檢疫令外出　分別判囚5日及14日　其中一名61歲男子獲緩刑1年

▲ 衞生署於今(30日)表示，3名男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》，今日於裁判法院被判刑。(經濟日報資料圖片)

衞生署於今(30日)表示，3名男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》，今日（30日）於裁判法院被判刑。



首兩宗個案涉及兩名分別為61和79歲男子。他們早前獲發強制檢疫令，訂明他們必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他們在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，分別於4月2日和5月9日離開其檢疫地點。他們被控違反檢疫令，今日於九龍城裁判法院分別被判處監禁5日，其中61歲男子獲緩刑12個月。



第三宗個案涉及一名55歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。其後警方接報，於5月6日在油麻地截獲該名男子。經調查後，發現該名男子在檢疫令尚未屆滿前曾獲批准外出接受治療，但於出院後並沒有立刻返回檢疫地點，並在公眾地方逗留。他被控違反檢疫令，今日於粉嶺裁判法院被判處即時監禁14日。



衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守檢疫令。截至今日，共有56人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判監禁最多三個月或罰款15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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責任編輯：洪芷晴