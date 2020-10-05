【護膚速報】揭開凍齡保青春的秘密　抗衰老產品加美容儀雙管齊下

▲ 滿注超濃縮Miracle Broth活膚精華的La Mer The Concentrate極緻修護精華，以紓緩、強化及穩定纖幼肌膚功效而聞名，升級版更入了具抗氧化功效的酸橙茶精華，能中和由污染導致的自由基，預防肌膚老化，同時可紓緩肌膚炎症，強化敏感肌膚。（$1,460/15ml）（品牌提供）

長生不老有違自然定律，當然沒有可能，但要延緩衰老的出現卻並不太難，只要選對合適的抗衰老產品，再配合健康飲食、作息時間及運動，就可以留住青春。除了塗搽的抗衰老護膚品外，市面亦有不少家用美容儀可幫助減紋及緊致肌膚，只要多管齊下並持之以恆，想回春絕非難事。

La Mer

▲ （品牌提供）

滿注超濃縮Miracle Broth活膚精華的La Mer The Concentrate極緻修護精華，以紓緩、強化及穩定纖幼肌膚功效而聞名，升級版更入了具抗氧化功效的酸橙茶精華，能中和由污染導致的自由基，預防肌膚老化，同時可紓緩肌膚炎症，強化敏感肌膚。（$1,460/15ml）

Estee Lauder

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全新升級再生基因修復精華已經來到第7代，採用劃時代基因訊息協調技術，可擊退多重初老跡象，同時為肌膚抵禦環境造成的傷害。精華更首度做到激活肌膚新生細胞更新及膠原蛋白增生，讓皮膚達致光澤緊致、細嫩和彈滑的效果。（$570/30ml）

Glycel

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G PowerLift+離子射頻緊膚儀，結合3大技術︰G Power Galvanic離子引導科技、RF活膚射頻與LED光能煥顏技術，可一次過提升、緊膚、美白、去紋、淨化、V面、注養及煥膚，在提升肌膚、減淡皺紋、增加肌膚彈性及均勻膚色方面更有顯注效果。（$2,688）

Apivita

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Bee Radiant亮肌嫩膚清爽面霜採用96%天然成分，當中蘊含白牡丹和專利蜂膠環糊精複合物，專為延緩和修復肌膚老化而研製，同時可加強肌膚屏障，減少皮膚水份流失，提供強效抗氧化保護。（$375/50ml）

Erno Laszlo

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加入巨大螺旋藻及補骨脂酚兩大超級植物成分，Erno Laszlo藍藻緊致塑顏面霜有助對抗歲月痕跡，全天候緊致輪廓，天然保濕成分可煥發水潤飽滿肌膚，帶來抗衰老、抗氧化、絲滑柔肌及補濕滋養等多重功效。（$1250/50ml）

Foreo

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便攜式Bear智能微電流美容儀，運用微電流鍛鍊缺乏運動的面部肌膚，尤其針對初老跡象，使肌肉緊致及富光澤，具有ANTI-SHOCK SYSTEM，可消除微電流對肌膚的刺激感。（$1,530）

產品查詢︰

Foreo（9616 4684）

La Mer（2111 4088）

Estee Lauder（3101 4915）

Erno Laszlo（2565 0388）

Glycel（2810 6616）

Apivita（3102 3626）

記者︰Maria