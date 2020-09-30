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天文台晚上8時10分改發黑色暴雨警告信號

社會 20:14 2020/09/30

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香港天文台在晚上8時10分，發出黑色暴雨警告信號。天文台表示由於本港天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避 。天文台同時發出特別天氣提示，預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

天文台預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。雷暴發生時，請採取以下預防措施：

  • 留在室內。在室外的人士應儘快躲入建築物內。
  • 切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。
  • 提防強陣風。留心被飛散或墜落物件擊中。
  • 在高速公路或天橋上的駕車人士應減低車速，提防強陣風吹襲。

由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯　李志強

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