【網購歪風】網購寵物風潮惹禍成浩劫　逾2000隻寵物被困速遞箱缺糧亡

▲ 內地媒體到達物流園現場發現臭氣熏天。

內地網購熱潮蔚然成風，但亦有不少人無視運輸的風險，竟以網購方式購買寵物。河南省漯河市日前就因此不幸發生一場慘劇，3輛載有逾2000隻網購寵物的貨物期間因事滯留，導致車上多隻寵物因缺水缺糧而不幸死亡，現場彷如煉獄。

綜合內地傳媒報道，3輛載有逾2000隻網購寵物的貨車本月17日從繁殖場出發後，準備駛往鄭州中牟縣的物流園。但對方因疫情，以及缺乏「一犬一證」的合法手續而拒絕接收，以致運輸車在中牟縣滯留約3日，當時有部份動物已開始死亡，後來貨車轉到安徽阜陽市的繁殖場，但對方見車上載有動物屍體，恐造成場內其他動物受感染，因此也拒絕接收。

有內地媒體到達物流園現場發現臭氣熏天，多個愛護動物組織亦協助救援，將尚有生命跡象的動物轉移到新地點安置。經過點算，倖存動物的總數約1074隻，包括877隻兔子、99隻倉鼠、70隻狗和28隻貓。

據河南省漯河市召陵區商務局電商辦回應指，滯留在物流園的動物是不知名的車輛在夜間傾倒的，當局目前已清理現場，暫未清楚動物的死因，當局正調查事件。

事件曝光後，引發不少內地網民憤慨，認為「歸根究柢都是網購寵物的禍，造成這場浩劫」、「無知的人類竟然把動物當成貨品裝在速遞箱內」、「快遞公司怎麼能那麼打包動物，應該出台規定禁止運活物，甚麼錢都要賺嗎？」。

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責任編輯:羅嘉欣