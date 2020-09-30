中西區議會禁兩警方代表出席　警方斥無權禁政府代表參與

▲ 黃少卿指，禁止政府代表出席區議會會議是越權。（香港警察Facebook）

中西區區議會今午（30日）開會，討論一項與警方相關的議程，警方派出西區指揮官黃少卿及警民關係主任余剛等警方代表出席會議。可是，中西區議會主席鄭麗琼指，該議會5月底已通過臨時動議，禁止上述兩名警方代表出席，隨後要求他們離場。警方批評，區議員在今日會議上刁難、侮辱警方代表，強調區議會沒有法律權利禁止政府部門代表出席會議。

對於警方代表被逐事件，黃少卿會見傳媒時回應指，警方代表在別無選擇下離開會場「以示抗議」，強調禁止政府代表出席區議會會議是越權，違反會議常規。她認為，區議會的良好合作有賴各部門在互相尊重的原則下溝通，希望區議會尊重各部門代表，並訂立區議員操守行為指引。

黃少卿又說，警方希望與各部門在和平理性氣氛下合作，為社區福祉辦事，希望與區議會繼續有合作空間。對於中西區區議會今日其中一項議程是譴責警方缺席區議會會議，她表示，警方有出席所有大會會議，至於一些區議會小組會議，如警方不能派代表出席，亦會提供文件。

警方批評，區議員在今日會議上刁難、侮辱警方代表，又指區議會沒有法律權利禁止政府部門代表出席會議。

民主派方面，中西區區議會民主派議員回應指，包括黃少卿在內的警方代表在5月28日出席會議時，多次違反區議會會議常則及不尊重區議會，因此通過臨時動議禁止該兩人出席，指出根據中西區區議會議常規第15條，如果出席或旁聽人士的舉措妨礙會議正常進行，主席可對其作出警告，經警告無效， 主席可勒令其離開會場。

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責任編輯；尹櫻霖