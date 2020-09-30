【潛逃港人】深圳市鹽田區人民檢察院批准逮捕12港人

▲ 內地媒體澎湃今（30日）報道，深圳市鹽田區人民檢察院以涉嫌組織他人偷越邊境罪，批准逮捕傳聞負責開船的鄧棨然。（資料圖片）

12名港人上月擬偷渡往台灣時被中國海警截獲，涉嫌偷越國（邊）境犯罪。內地媒體澎湃今（30日）報道，深圳市鹽田區人民檢察院以涉嫌組織他人偷越邊境罪，批准逮捕傳聞負責開船的鄧棨然，以及喬映瑜，其餘10人，則以涉嫌偷越邊境罪批准逮捕，案件正進一步偵查中。

有傳媒報道指，廣東警方近日通報，12名疑犯當中，其中一名疑犯負責開船。據悉，負責開船的是現年30歲的鄧棨然，他曾任銷售員，涉嫌去年九月三十日在灣仔駱克道金樂大廈一單位內被搜出汽油彈原材料，被控串謀意圖縱火案、管有物品意圖損壞財產罪，須遵守宵禁令及不得出境。

中國海警上月二十六日發布消息，八月二十三日九時許，廣東海警局在粵港東南方向內地管轄海域內，查獲涉嫌非法越境的快艇一艘，抓獲「李某某」、「鄧某某」等十餘名涉嫌非法越境人員。據悉，鄧棨然並非違反《國安法》，在十二人罪名也非最重，卻被廣東海警局「點名」，與李宇軒並列，就是因為他負責開走私快艇，他在十二人中年紀也較大。

根據內地刑法，偷渡一般會判一年以下刑期，但如果涉及組織他人偷渡並被定罪，刑期由二至七年不等。

部分被捕人士家屬今到中聯辦請願，要求海事處公開事發當日果洲群島一帶的雷達紀錄，以釋除疑慮，又要求家屬安排的律師面見當事人並拒絕官派律師，並希望中聯辦協助將月餅轉交予12人。

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責任編輯︰尹櫻霖