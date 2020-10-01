【反修例風波】逾百警務人員處理示威獲服務獎狀　陶輝謝振中榜上有名

今年授勳名單人數破新高，多名因反修例示威受傷警員，均獲頒銀及銅英勇勳章。行政長官公共服務獎狀及社區服務獎人數亦為歷屆之冠，警務處助理處長陶輝、前PPBR總警司謝振中亦榜上有名，而於反修例期間擔任警務處處長的盧偉聰，則獲授金紫荊星章。

今年獲頒行政長官公共服務獎狀，及社區服務獎的人數，分別有253及195人，當中獲公共服務獎狀人士為去年六倍，主要來自律紀部隊，當中至少有102人，是與處理去年反修例運動有關，包括多名警隊高層，如處理多場示威的指揮官陶輝；負責主持4點鐘記者會的謝振中、警察傳媒聯絡隊副主管高振邦等。

至於獲頒金英勇勳章有4人，包括3名在今年初，在西北水域執行反走私巡邏行動中不幸殉職的海關關員。而多名因處理反修例風波而受傷的警員，則獲頒銀及銅英勇勳章。

7名銀英勇勳章中，有4名為警員，他們同樣在反修例示威期間受傷，包括去年觀塘地鐵站，被示威者用利器割傷頸部的防暴警察梁兆祥，以及去年10月在屯門，疑被人淋潑腐蝕性液體的梁鎮賢等。政府稱，他們在「遭受暴徒挑釁及瘋狂襲擊，盡管面對生命威脅，仍奮不顧身，表現出非凡勇氣和決心」。

獲頒銅英勇勳章共有8人，全數是去年反修例示威期間執勤受傷警員，包括去年6月9日，警方在立法會驅趕示威者期間，因碰撞而割傷右眼角，需縫20針的曾志安。

部分獲嘉許的警務人員

金紫荊星章--

前警務處處長 盧偉聰



前警務處處長 銀英勇勳章--

高級警員 凌家威 、警長 梁兆祥 、警員 梁日輝 、 梁鎮賢 ：去年10月執行職務期間，遭暴徒挑釁及瘋狂襲擊，致身體嚴重受傷



高級警員 、警長 、警員 、 ：去年10月執行職務期間，遭暴徒挑釁及瘋狂襲擊，致身體嚴重受傷 行政長官公共服務獎狀--

助理處長莊定賢及陶輝、總警司曾正科及謝振中、高級警司汪威遜、警司高振邦：執行與社會事件相關工作時，表現出色

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：李淇