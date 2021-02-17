【兒童便秘】兩三日便便一次未必是便秘 兒科醫生拆解兒童便秘成因

首次見到BB有便便，相信不少媽媽都會開心到想向全世界宣布，不過小孩的便秘問題大家又認識幾多?TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》就邀請到兒科醫生譚一翔，和大家探討兒童便秘的問題。

籲父母勿太早安排孩子學坐馬桶

譚一翔醫生指出，對於1歲以上的小孩而言，他一星期如果只有2次或以下的排便，再加上排便時感覺辛苦，需要用力及大哭，甚至大便有血、過硬等現象，綜合以上種種現象就可以算是兒童便秘。

在兒童便秘成因方面，大部份在1歲至5歲的孩子的成因主要與食物有關，當中包括孩子可能本身喝不夠水、攝取不夠纖維量及喝太多奶類。

除食物外，其他因素就包括現在有些父母可能太早訓練孩子學坐馬桶，令孩子因而害怕排便，死忍便意，結果導致便秘。事實上，其實大部份正常的小孩，即使父母從來不訓練坐馬桶，他最終有一天仍然能夠做到，所以父母不需太著急。此外，有些近4、5歲的孩子如果有過度活躍的問題，亦可能導致便秘問題。

飲水不足作為其中一個兒童便秘的成因，譚一翔醫生建議6個月的孩子大約日飲600ml至800ml奶就已經足夠，直至1歲的孩子開始可以進食固體食物，其日飲奶量可降至約500ml，到2歲時亦可減少至300ml已足夠，奶量下降的同時亦需適量補充水份。

長期忽視孩子便秘恐增患癌風險

至於攝取纖維方面，譚一翔醫生就表示孩子的飲食必須要維持多種類，即不同種類的蔬菜水果都要吃。芥蘭、菜心那些蔬菜的莖部，纖維含量就相當豐富，而火龍果、奇異果等水果亦多纖維，孩子不妨多吃。

對於坊間以甘油條處理便秘的做法，譚一翔醫生指出做法僅有短暫的效用，如父母經常為便秘的孩子使用此方法，更恐會對孩子造成心理創傷。因此長遠而言，他還是建議透過改善飲食習慣去解決便秘問題。

對於長期忽視兒童便秘的後果，譚一翔醫生認為其實這意味着孩子的飲食習慣本身有問題，這其實可以導致很多身體功能的問題，甚至有患上大腸癌及心臟病的風險。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

記者：鄺嫻