何君堯競選開支包括30部紅米手機　林作競逐保險界零開支

▲ 何君堯團隊（何君堯Facebook圖片）

選舉事務處近日陸續公布2020年立法會換屆選舉參選人的選舉開支，爭取連任的新界西立法會議員何君堯，與3名建制派KOL組成的名單共花57.9萬元，其中約32.9萬元屬選舉廣告開支；雜項開支高達22.5萬元，包括30部小米紅米手機。

選舉廣告方面，除了各人的Facebook、微博等宣傳，海報、傳單、旗布、易拉架、橫額、貨車帆布廣告亦樣樣齊，其中多款不同內容的旗布已花逾11萬元。何君堯團隊亦十分重視Facebook廣告，於7月19日至7月29日期間，花了近2萬元。

▲ 何君堯團隊兩款告急單張。（選舉事務處）

團隊甚至已請人設計好2款告急單張，其中一款內容是「我們沒政黨、沒鐵票，只有你們！」，「在●號候選人的圓圈內，蓋上一個√號，如蓋錯，可要求更換選票」。

而團隊的雜項開支高達22.5萬元並非無原因，團隊所購買的物資數量，動輒數十至數千，其中買了30部小米紅米8A 64GB手機，共花2.3萬元，手拉車亦買了100部，旗杆3000枝，電話卡逾百張，USB 76個，又租借52個手提無線擴音機，轉電插蘇數十個。另外，何君堯團隊還購買了大量的索帶、不同型號尖斜咀鉗18把、斜咀剪6把等。而由於物資太多，團隊更花了1.3萬元租賃車輛運送。

雜項開支還包括一項5萬元的法律諮詢服務費，根據何君堯團隊提供的單據，服務由何君柱律師樓提供，何君柱為何君堯兄長，而何君堯本人亦是律師樓的高級合夥人。

至於個人開支方面，4人共用了5408元，其中花4660元購買20件Polo T恤和印刷Polo T恤，十分重視團體一致性。

與何君堯合組名單出選新界西的建制KOL為許民楓、柯朝輝和楊官華。

▲ 林作7月17日宣布參選保險界（林作Facebook截圖）

另外，十優港姐麥明詩前男友、保險經紀林作7月17日在Facebook宣布參選保險界，當時他稱參選原因是「支持者想我做」、政綱「未明」。而選舉事務處提供的保險界候選人名單，僅現任保險界議員陳健波一人。換言之，林作並未真正報名，不過，林作仍向選舉事務處申報了選舉開支——0元。