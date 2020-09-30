UA旗艦戲院K11 Art House今日起舉行「CineFest」　一連5周播映香港國際電影節精選電影

▲ UA院線旗艦影院K11 Art House播映第44屆香港國際電影節精選電影作品。（資料圖片）

香港國際電影節協會推出「CineFest」特備節目，放映第44屆香港國際電影節（HKIFF44）的精選電影作品，包括「火鳥大獎」得獎作品，以及電影節發燒友節目。節目由9月30日起一連5星期，每日於UA院線旗艦影院K11 Art House舉行。

K11 Art House亦會於影展期間的特選周末及公眾假期，舉辦「 Weekend Cine Mart @ K11 Art House」，提供舒適空間讓影迷於觀影前後坐下來預覽一系列電影預告，現場更設有HKIFF電影節各種限量紀念品以供選購。

此外，觀賞「CineFest」電影後，影迷可於「CineFest 影迷心水選」卡寫上推介的電影及原因，UA院線每星期會挑選出最有創意的3位參加者，每位將有機會獲得「Art House Loyalty Club」基本會員免費會籍一年，盡享戲票及小食優惠禮遇。

有興趣的影迷可於K11 Art House 票房及網頁購買門票，首周（9月30日至10月7日）現正發售；第二周（10月8日至14日）將於明日（1日）上午11時30分起發售；第三至第五周之放映詳情將稍後公布。想了解各電影的放映時間表，即看【下一頁】

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責任編緝：陳子謙