海關快艇年初沙洲沉沒　3殉職關員獲追授金英勇勳章

▲ 海關巡邏船於1月21日晚上反走私巡邏時，疑遭撞擊翻船，船上5名海關人員3死2傷。(資料圖片)

今年1月海關一艘淺水巡邏艇在沙洲對開執勤期間，與一艘走私船相撞翻沉，事件中3名海關人員殉職。2020年授勳名單今日（1日）於憲報刊登，3名殉職的海關人員追授金英勇勳章。

海關一艘淺水巡邏艇1月21日於沙洲對開執勤期間發生意見，與走私船相撞翻沉，船上5名海關人員3死2傷。。當晚月色昏暗，能見度極低，風速超過每小時33公里，海面狀況極為惡劣，其中海關高級關員吳詠敏、黎志恒及關員黃焯梆被困巡邏艇，獲救時已陷入昏迷，送院後不久證實不治。3人不幸殉職，獲追授金英勇勳章。

另外，2017年2月10日港鐵荃灣線一列由金鐘駛往尖沙嘴的列車站發生縱火案，釀成1死18傷，其中一名乘客鄭澤然亦獲頒授金英勇勳章。當日一名患妄想症的乘客在車廂內將天拿水倒在自己和其他乘客身上，並用打火機燃點縱火，火勢猛烈，多名乘客着火。鄭澤然看到一名躺於地上的女乘客背部着火，他徒手為她拍熄背部的火種，令自己的手亦嚴重燒傷，其後縱火者走近該名女士，企圖從後抱她令她着火，鄭澤然隨即踢向縱火者，令他遠離受傷女士，避免她進一步受傷。

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責任編輯：蘇文軒