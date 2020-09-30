教協考慮介入司法覆核　批公開專業失當教師資料嚴重侵犯個人私隱

▲ 教協表示正與律師商討下一步行動，包括考慮介入是次司法覆核。（新聞稿截圖）

全國政協副主席兼前特首梁振英成立的803基金，今（30日）入稟高等法院申請司法覆核，要求推翻教育局早前拒絕公開已被裁定專業操守失當教師資料的決定。教協認為，是次司法覆核是另一次對教育界的政治迫害和批鬥，正與律師商討下一步行動，包括考慮介入是次司法覆核。

教協指過去一年多，多位教師僅因在網上發表個人感受和言論，而被追究甚至被教育局裁定為「專業失當」，教協一直跟進多個被投訴個案，形容教育局處理投訴的過程草率，質疑涉「黑箱作業」及多次作出不相稱及不公裁決。

教協認為，若涉事教師的姓名和校名被公開，除了嚴重侵犯教師的個人私隱，亦是對他們的再一次迫害，自反修例運動以來，有建制派支持者在網上公開部分教師的個人資料，並發動網民向學校進行投訴，對教師和學校帶來沉重壓力，可以預見若局方公開有關教師資料，會被用作批鬥教師和學校的工具。

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責任編輯：馮琪雅