【新冠肺炎】安老院舍再現確診　專家倡為新入職員工及新住客作檢測

▲ 梁子超則表示，該7旬嫗已有抗體，故相信其於上周一入住護老院前已從社區染疫，因此事件對整體安老院防疫沒大影響。（資料圖片）

本港昨再有護老院出現確診個案，涉元朗護老院一名71歲女院友，為今波疫情爆發以來第15間安老院舍受波及。有護老院舍業界透露，原本計劃讓家屬可於中秋國慶4天長假期作探訪的院舍，但因爆院舍個案現已卻步。

目前港府會為安老院舍員工每14天作一次恒常檢測，有專家認為此舉只有輔助之用，建議規定院舍為新入職員工及新住客作檢測更為有效。

專家倡停探訪 家屬視像通話

安老服務協會主席陳志育透露，有長者因長期缺乏家屬探訪，及未必了解疫情發展，而感到被家屬「遺棄」，有市民則建議院舍容許持有陰性檢測證明的家屬作探訪；不過，港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，現時需煞停所有探訪安排，建議維持用視像通話，平衡防疫及長者身心健康。

不過，呼吸系統專科醫生梁子超則表示，該7旬嫗已有抗體，故相信其於上周一入住護老院前已從社區染疫，因此事件對整體安老院防疫沒大影響，認為院舍可繼續按自身情況放寬家屬的恩恤探訪安排，並建議港府應規定院舍為新入職員工及新住客，於入院舍前先取得陰性檢測證明以減低病毒輸入院舍的風險。

至於應否讓家屬探訪，梁指不能一概而論，若院舍有獨立會客室，及室內通風良好則無大礙，惟家屬不應進入有較多長者的住宿區；相反，若院舍較小及通風不良，則需多觀察疫情多兩周走向才決定探訪安排。

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記者：鄧凱文