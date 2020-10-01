687人獲授勳破回歸紀錄　梁君彥陳智思等4人頒大紫荊　

▲ 陳智思。（資料圖片）

政府公布特首林鄭月娥上任後第3份授勳名單，共687人獲頒授勳銜及嘉獎，破回歸23年以來新高。政府今年特別嘉許，應對疫情付出貢獻的267名醫護人員及社會人士。獲頒最榮譽大紫荊勳章共有四人，分別是立法會主席梁君彥、行政會議召集人陳智思、社區領袖兼慈善家陳東，以及世茂集團董事局主席許榮茂。

因疫情關係，原定7月1日公布的授勳及嘉獎名單，延後至今日出爐。政府早前預告，因反修例示威及新冠肺炎疫情等，今年名單會較為長，結果人數遠高於去年的399人，增約七成。泛民主派人士繼續無人獲頒勳銜。

▲ 政府今年特別嘉許，應對疫情付出貢獻的267名醫護人員及社會人士

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獲頒大紫荊勳章共四人政府讚揚，

梁君彥自2016年出任立法會主席以來，以嚴謹及持守原則方式主持會議，在尊重議員表達意見權利及確保有序處理立法會事務兩者間取平衡，對政府有效管治作出重大貢獻。

陳智思對公共政策制定有深入認識，亦掌握社會脈搏；尤其在文化藝術、社會服務、高等教育貢獻殊深。

陳東服務社區逾半世紀，促使社區團體和政府間建立更緊密聯繫。

許榮茂在地產界和建築界卓有成就，並為新來港人士、弱勢社羣提供服務，形容其為善不甘後人，對本港慈善工作貢獻尤深。

陳智思：榮譽屬與他並肩努力的人

陳智思回覆本報時表示，在當下特別時刻獲頒勳章，對其意義深遠，指這項榮譽屬於20多年來與他並肩努力的人，慶幸有他們支持與鞭策，才有今天的自己。

而今年金紫荊星章的得主共有１５人，包括多位金融及政界名人，如滙豐亞太區行政總裁王冬勝、前警務處處長盧偉聰、工聯會榮譽會長陳婉嫻、全國政協常委譚錦球等。

譚錦球表示，很開心為社會做的事獲得政府肯定，未來會繼續關注基層，以及青年發展方面努力貢獻社會。

「英雄輝」獲行政長官公共服務獎狀

獲頒銀紫荊星章有２２人，包括高等法院原訟法庭法官包華禮、廠商會會長吳宏斌、前醫管局行政總裁梁栢賢、前大律師公會主席譚允芝，以及多位金融及商界名人，如信德集團行政主席何超瓊、證監會行政總裁歐達禮、港交所行政總裁李小加等。

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律師會會長彭韻僖、藝人陳百祥等40人則獲授銅紫荊星章。

陳百祥是熱心社會公益，多年來積極支持和參與慈善籌款節目，是促進社會和諧與溝通的良好榜樣的人，又稱他在演藝界成就傑出，對工作投入及專業的態度是新一代演藝人的模範。

今年獲頒榮譽勳章的就共有78人，當中包括不少建制派現任及落選區議員。而被稱「英雄輝」的香港足球代表隊門將葉鴻輝，則獲頒行政長官公共服務獎狀。

▲ 葉鴻輝。（資料圖片）



部份授勳名單

大紫荊勳章（共４人）

立法會主席 梁君彥 、行政會議召集人 陳智思 、慈善家 陳東 、世茂集團董事局主席 許榮茂



立法會主席 、行政會議召集人 、慈善家 、世茂集團董事局主席 金紫荊星章（共１５人）

滙豐亞太區行政總裁 王冬勝 、前財經事務及庫務局局長 劉怡翔 、前警務處處長 盧偉聰 、香港福建社團聯會主席 吳換炎 、香港廣東社團總會主席 龔俊龍 、全國政協常委 譚錦球 、立法會議員 馬逢國 、工聯會榮譽會長 陳婉嫻 、終審法院非常任法官 紀立信 等



滙豐亞太區行政總裁 、前財經事務及庫務局局長 、前警務處處長 、香港福建社團聯會主席 、香港廣東社團總會主席 、全國政協常委 、立法會議員 、工聯會榮譽會長 、終審法院非常任法官 等 銀紫荊星章（共２２人）

港交所行政總裁 李小加 、香港中華廠商聯合會會長 吳宏斌 、前醫管局行政總裁 梁栢賢 、信德集團行政主席兼董事總經理 何超瓊 、 證監會行政總裁 歐達禮 、前大律師公會主席 譚允芝 、前消防處處長 李建日 、前稅務局局長 黃權輝 、前民航處處長 李天柱 、 包華禮 法官等



港交所行政總裁 、香港中華廠商聯合會會長 、前醫管局行政總裁 、信德集團行政主席兼董事總經理 、 證監會行政總裁 、前大律師公會主席 、前消防處處長 、前稅務局局長 、前民航處處長 、 法官等 銅紫荊星章（共４０人）

律師會會長彭韻僖、前保良局主席馬清楠、前東華三院主席蔡榮星、工聯會理事長黃國、勞顧會委員鄧家彪、教育評議會主席何漢權、嶺南大學協理副校長劉智鵬、藝人陳百祥等

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記者：李淇