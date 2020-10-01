687人獲授勳破回歸紀錄 梁君彥陳智思等4人頒大紫荊
政府公布特首林鄭月娥上任後第3份授勳名單，共687人獲頒授勳銜及嘉獎，破回歸23年以來新高。政府今年特別嘉許，應對疫情付出貢獻的267名醫護人員及社會人士。獲頒最榮譽大紫荊勳章共有四人，分別是立法會主席梁君彥、行政會議召集人陳智思、社區領袖兼慈善家陳東，以及世茂集團董事局主席許榮茂。
因疫情關係，原定7月1日公布的授勳及嘉獎名單，延後至今日出爐。政府早前預告，因反修例示威及新冠肺炎疫情等，今年名單會較為長，結果人數遠高於去年的399人，增約七成。泛民主派人士繼續無人獲頒勳銜。
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獲頒大紫荊勳章共四人政府讚揚，
梁君彥自2016年出任立法會主席以來，以嚴謹及持守原則方式主持會議，在尊重議員表達意見權利及確保有序處理立法會事務兩者間取平衡，對政府有效管治作出重大貢獻。
陳智思對公共政策制定有深入認識，亦掌握社會脈搏；尤其在文化藝術、社會服務、高等教育貢獻殊深。
陳東服務社區逾半世紀，促使社區團體和政府間建立更緊密聯繫。
許榮茂在地產界和建築界卓有成就，並為新來港人士、弱勢社羣提供服務，形容其為善不甘後人，對本港慈善工作貢獻尤深。
陳智思：榮譽屬與他並肩努力的人
陳智思回覆本報時表示，在當下特別時刻獲頒勳章，對其意義深遠，指這項榮譽屬於20多年來與他並肩努力的人，慶幸有他們支持與鞭策，才有今天的自己。
而今年金紫荊星章的得主共有１５人，包括多位金融及政界名人，如滙豐亞太區行政總裁王冬勝、前警務處處長盧偉聰、工聯會榮譽會長陳婉嫻、全國政協常委譚錦球等。
譚錦球表示，很開心為社會做的事獲得政府肯定，未來會繼續關注基層，以及青年發展方面努力貢獻社會。
「英雄輝」獲行政長官公共服務獎狀
獲頒銀紫荊星章有２２人，包括高等法院原訟法庭法官包華禮、廠商會會長吳宏斌、前醫管局行政總裁梁栢賢、前大律師公會主席譚允芝，以及多位金融及商界名人，如信德集團行政主席何超瓊、證監會行政總裁歐達禮、港交所行政總裁李小加等。
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律師會會長彭韻僖、藝人陳百祥等40人則獲授銅紫荊星章。
陳百祥是熱心社會公益，多年來積極支持和參與慈善籌款節目，是促進社會和諧與溝通的良好榜樣的人，又稱他在演藝界成就傑出，對工作投入及專業的態度是新一代演藝人的模範。
今年獲頒榮譽勳章的就共有78人，當中包括不少建制派現任及落選區議員。而被稱「英雄輝」的香港足球代表隊門將葉鴻輝，則獲頒行政長官公共服務獎狀。
部份授勳名單
- 大紫荊勳章（共４人）
立法會主席梁君彥、行政會議召集人陳智思、慈善家陳東、世茂集團董事局主席許榮茂
- 金紫荊星章（共１５人）
滙豐亞太區行政總裁王冬勝、前財經事務及庫務局局長劉怡翔、前警務處處長盧偉聰、香港福建社團聯會主席吳換炎、香港廣東社團總會主席龔俊龍、全國政協常委譚錦球、立法會議員馬逢國、工聯會榮譽會長陳婉嫻、終審法院非常任法官紀立信等
- 銀紫荊星章（共２２人）
港交所行政總裁李小加、香港中華廠商聯合會會長吳宏斌、前醫管局行政總裁梁栢賢、信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊、 證監會行政總裁歐達禮、前大律師公會主席譚允芝、前消防處處長李建日、前稅務局局長黃權輝、前民航處處長李天柱、包華禮法官等
- 銅紫荊星章（共４０人）
律師會會長彭韻僖、前保良局主席馬清楠、前東華三院主席蔡榮星、工聯會理事長黃國、勞顧會委員鄧家彪、教育評議會主席何漢權、嶺南大學協理副校長劉智鵬、藝人陳百祥等
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記者：李淇