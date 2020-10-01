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【生命鬥士】 林子博為病妻籌得初步醫療費用　發文感謝各界幫忙：這場仗信念很重要

娛樂 10:42 2020/10/01

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

林子博透露已為病妻籌到初步醫療費用。

林子博的妻子董燕君（Shirley）去年確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，由於香港的主流治療已無任何對策，而子博想安排妻子往台灣嘗試免疫細胞治療，由於醫療費用昂貴，故數日前子博於網上公開為愛妻籌集醫藥費。

子博的呼籲一出，可說是一呼百應，大眾也伸出援手，而子博今晨於家庭Facebook專頁公佈好消息，透露已籌募初步足夠的醫藥費用，另外妻子的身體狀況也穩定下來。

林子博今日（1日）於家庭facebook專頁「我們這一家」貼出一家四口的照片，大意指已經為病妻籌到初步的醫療費用。

【生命鬥士】太太病情惡化需接受新治療法　林子博公開籌醫療費：希望得到大家支持

林子博一家四口。

他寫道：

不論多位我認識，甚至素未謀面的善心人，得到你們的幫忙～太太治療所需的費用，已足夠初步的款項了！
感激各位給予太太醫治的希望。
「我是一個學生沒太多錢，希望你不要介意。」
「本人也有子女，為了家庭別放棄啊！加油！」
「我雖然失業，但也希望盡一點綿力！」.................
其實你們的留言～也是我太太的良藥。

此外，子博於另一貼文交代妻子Shirley的病況，他表示太太身體狀況已穩定下來，而他們一家人也有信心打贏這場仗，他寫道：「我們一家人仍充滿信心，這場仗信念很重要，首先不要有放棄心態，堅持吧﹗樂觀積極，特別是有小朋友的家庭，保持正向態度，避免負面情緒出現好重要。明白面對眼前困難，但想想如果自己都倒下，如何支持身邊的病人？」

另外林子博亦提及，縱然太太每次治療後均身心疲憊，接受化療後又屙又嘔，出現周身骨痛，體重減輕等副作用，感到無助及傷感的他亦學懂抽離，硬起心腸迫太太繼續飲營養飲品。

林子博陪伴太太積極抗癌。

他寫道：「因為癌症病人補充營養非常重要，要多攝取低醣、高脂、高蛋白質同含有抗氧化維生素的食物，仲一定要用魚油EPA，因為整體可以幫助穩定體重，或減緩體重下降的速度，當然沒可能要他們大量進食，他們亦不可能辦得到。建議每日都飲用一些癌症病人專用補充飲品，吸收充足的營養和避免體重過份下跌是關鍵。」

【好人好事】馬浚偉開Live為林太籌醫藥費　林子博哽咽： 希望世界還有奇蹟

林子博為病妻四出奔波。

其實自從林子博公開太太患上罕見癌症後，不少有心人士也伸出援手，而早前為舞台劇《男人40CEO》舉行網上分享會的馬浚偉，亦為林子博太太募捐醫療費。

撰文 : TOPick柴犬出動

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