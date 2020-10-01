林鄭：中國嚴控疫情重拾經濟發展動力 全球經濟重心已由西向東移

▲ 行政長官林鄭月娥在國慶酒會上致辭表示，無論香港面對順或逆境，困難或機遇，中央始終是保持香港繁榮的堅強後盾。（陳靜儀攝）

行政長官林鄭月娥在國慶酒會上致辭表示，2020年為人類帶來前所未有的公共衛生危機，新型肺炎的死亡人數高達100萬。除了中國，全球疫情未有止熄，但內地在全力遏制及嚴控疫情下，已經重拾經濟發展動力，上半年的經濟增長總值在第二季反彈至3.2%，成為各大型經濟體的唯一亮點，證明全球經濟重心由西向東移。

林鄭月娥指出，無論香港面對順或逆境，困難或機遇，中央始終是保持香港繁榮的堅強後盾。香港在疫情下要走出經濟困局，離不開繼續在中央支持下，為香港經濟發展，創造新的增長點。她稱，中央支援香港抗疫，再次體現回歸以來，中央全力支持香港應對各種困難和挑戰，在香港面對風浪時，築建避風港和注入強心針。

林鄭月娥稱，過去9個月中央高度關注香港的疫情發展，積極回應香港提出的防疫要求，包括協助滯留內地和海外港人回港以及回應防護物資要求等。在中央全力支援下，大規模的普及社區檢測已結束，建立臨時醫院等安排已順利展開。

她又提到，本屆政府過去3年多，在中央支持和各部委配合下，簽署超過90份合作協議。她認為，應協助專業服務業在雙循環格局下，聚焦內地市場商機，發揮香港連繫國際的獨特角色，特區政府會更積極參與十四五規劃編制，爭取中央支持香港鞏固國際金融中心和航空樞紐地位，推進大灣區建設，深化香港與深圳共建科創中心的工作。

港區國安法已實施三個月，林鄭月娥表示，香港社會恢復平穩，無論部分持雙重標準的外國政府，對執行港區國安法的本港機關作多少無理指控，甚至對維護國家安全的特區官員粗暴實施所謂的制裁，她自己及相關官員會繼續無畏無懼，堅定維護國家安全，相信只要大眾誠心誠意擁護一國兩制及基本法，抓緊國家發展機遇，理性溝通，求同存異，一定可以將香港建設得更好。

香港經歷自去年中修例風波的社會動盪，以及今年中落實執行國安法，林鄭月娥指，各界應清楚看到，要推動香港發展，解決面對的挑戰，滿足市民對經濟民生的訴求，必須要穩定的環境，堅持一國原則、維護國家主權，準確把握一國和兩制的關係。

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責任編輯：尹櫻霖