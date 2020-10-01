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【明星扮靚】《開心速遞》「細龍太」陳偉琪曾激減逾50磅　Vicky後悔以極端方式修身致抑鬱【多圖】

娛樂 11:49 2020/10/01

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

陳偉琪後悔曾以極端方式減肥。

《愛•回家之開心速遞》「細龍太」陳偉琪昨日（9月30日）在個人社交平台分享型格造型近照，她先後發文說：「有態度的人都很勇敢的做自己。」、「能夠完完全全「做自己」的人，大概也找到了真正的自由吧。這就是智慧。我也在努力中！」

陳偉琪分享過往的減肥經歷，為了保持「最佳狀態」，陳偉琪曾從超過150磅激減至98磅。

現在陳偉琪後悔曾以錯誤方式進行極端減肥，並表示不會再虧待自己的身體，並會注重健康。

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陳偉琪後悔曾以極端方式減肥。（陳偉琪IG圖片）

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大學時期的陳偉琪曾以極端方式減肥，她於一個月內只喝水且不進食，不健康之餘更導致抑鬱，因而她不建議大家以此方式修身。她分享：

很多我認識的女孩子都有這個經歷：
很討厭自己的身體，我自己也不例外。諷刺的是，我竟然對自己最有信心，就是大學年代，那時候的我，150+磅。
我花了很多年的時間去原諒自己為什麼不是什麼時候都保持「最佳狀態」。於是我盡量什麼都不吃，最低磅數到98 磅。
過了一會兒發現這樣不能生存下去，所以又進入正常吃東西的狀態。
現在的我，只想跟我的身體說聲，對不起，虧待了你。
謝謝你讓我做一個好女兒，朋友，伴侶。謝謝你讓我做我喜歡的運動，籃球、泰拳，游泳。期待跟你一直健康地走下去！
 #givethankstoyourbody

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【開心速遞】細龍生細龍CP復合重聚　鄭世豪+陳偉琪爆《愛回家》拍攝點滴【有片】

演細龍太大受歡迎

現年29歲的陳偉琪於2011年參加溫哥華華裔小姐競選，獲得亞軍、最上鏡小姐及最優雅模特獎。翌年，她回港參加香港小姐競選，獲得「現場最受歡迎佳麗獎」，以及決賽排名第5位。其後，她參加了第27期無綫電視藝員訓練班，畢業後開始發展演藝事業。

身材姣好的陳偉琪演過不少嫵媚女角色，令觀眾留下印象，她近年參演《開心速遞》的細龍太一角火速入屋，大受觀眾歡迎。

撰文 : TOPick柴犬出動

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