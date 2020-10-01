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【限時優惠】DREYER’S x 7-11限時優惠　$100買8件脆筒/雪糕批/杯裝雪糕

休閒 11:48 2020/10/01

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

DREYER’S x 7-11限時雪糕優惠

中秋賞月除了食月餅，亦可以食雪糕！DREYER’S與7-Eleven Hong Kong推出中秋5日限定優惠，$100可以買8件DREYER’S D-COLLECTION雪糕！

由2020年9月30至10月4日，一連5日於指定7-Eleven香港店舖即可以用$100買8件DREYER’S D-COLLECTION扭紋脆筒、脆皮雪糕批或100毫升杯裝雪糕。平均每件$12.5，超抵食！

​以上之優惠不適用於瑪嘉烈醫院、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集、港鐵海洋公園站、香港西九龍站及港珠澳大橋香港站分店。 

同場加映：TOPick整理12款安全雪糕名單

其中有3款雪糕屬於不含類雌激素、添加劑的安全雪糕。據水中銀於2017年的檢測，29款雪糕樣本中，只有12個樣本完全通過毒性檢測，被評為「品質卓越」，點擊圖片即睇詳細名單：

    點擊圖片放大
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責任編緝：羅嘉欣

著數優惠 中秋節 7－Eleven 雪糕

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