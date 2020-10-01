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【中秋天氣】天文台料今日多雲仍可賞月　一文看清中秋節賞月最佳時間【內附未來9日天氣】

社會 11:28 2020/10/01

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

天文台預測今日中秋節多雲仍可賞月。

今日是十一國慶，亦是中秋節。天文台指，一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，預測本港今日天氣大致多雲，短暫時間有陽光，亦有幾陣微雨，最過氣溫達28度。吹和緩至清勁偏東風，離岸吹強風。

天文台科學主任沈志泰指，今日天氣會較昨晚好轉不少，雖然今日多雲，天氣已較穩定，因受一股偏東氣流影響，而昨晚的強雷雨區已轉至珠江口西南面。

他續指，受到高空反氣旋影響，預料天氣會轉好，展望中秋節翌日及周末期間部分時間有陽光，下周初天氣稍涼。雖然今日多雲，但雲與雲之間若有罅隙，仍有機會欣賞月光。

天文台的九天天氣預告。（天文台網頁）

天文台預測，一股達強風程度的偏東氣流會在今日影響廣東沿岸。隨著高空反氣旋增強，接近周末廣東沿岸驟雨減少，天色好轉。預料一道冷鋒會在下周初抵達華南，下周初至中期該區天氣稍涼，風勢較大。

天文台又指，今日月出時間為下午6時8分，月落時間為翌晨6時21分。明日（2日）零時12分為月上中天時刻，即月亮在天空最頂端，滿月則已在翌晨5時5分出現。

中秋節
月出時間 下午6時8分
上中天（仰角66度） 翌晨零時12分
滿月 翌晨5時5分
月落時間 翌晨6時21分
中秋節翌日
月出時間 下午6時40分
上中天（仰角71度） 翌晨零時53分
月落時間 翌晨7時10分

昨晚九龍多區水浸，觀塘道車路嚴重水浸，水位及至一輛小巴半個車輪的高度，該小巴一度被困。

點擊圖片即睇黑雨下的情況：

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記者：陳子謙

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