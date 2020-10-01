【全城集氣】29周早產小秋彥血氧量低排不到尿　爸媽求平安度過︰手仔腳仔掙扎多

▲ 女嬰「小秋彥」因心臟衰竭，於29周在媽媽肚中提早剖腹出世，現時接受治療中，情況時好時壞。

女嬰「小秋彥」29周在媽媽肚中提早剖腹出世，當時在母體內29周大的她因心臟衰竭，身體多處器官出現積水，醫生須緊急為其媽媽開刀誕嬰，搶救BB女。BB女出生後短短3周內經歷多個手術，情況一度不樂觀，情況時好時壞。小秋彥父母昨晚（30日）傳來不好消息，女兒沒有排出小便， 血氧等等都跌，爸媽望大家為女兒打氣，望平安度過。

29周胎兒心臟衰竭需提早出世

一名港媽因受颱風的影響產檢日期改至8月26日，當時懷胎29周，檢查時醫生發現胎兒的心臟衰竭，心跳轉慢，立刻進行緊急剖腹手術。BB女取名「小秋彥」，出生僅得1.18公斤，送到瑪麗深切治療部急救及做手術，情況一度不樂觀。

早產BB虛弱的身體在短短3星期經歷多個手術，情況曾急轉直下，醫生建議撤走部分機器讓她舒服一點，父母忍痛設下最後7日期限，但仍盼望奇蹟會降臨，開設了facebook專頁「未得歸家的小秋彥」，望借大眾的力量幫愛女集氣。

情況時好時壞

小秋彥的情況時好時壞，早幾日連續4天可以自行排尿，醫生並批准BB每餐飲返1ml奶及加營養液。不過，昨晚（30日）本港多處下大雨，曾一度掛起黑雨警告，在此下雨天，小秋彥BB的健康狀況轉差。媽媽因受颱風的影響改產檢日期發現BB狀況，有感女兒可能不喜歡下雨天。媽媽昨晚在facebook專頁發文︰

媽媽懷疑秋彥很害怕下雨，每次在下雨天，秋彥會特別掙扎，幾次的壞消息，都在下雨天傳來。昨天因為小便都沒有排出，今天彥彥再腫多咗，可能因為辛苦吧！

望大眾為愛女打氣

早產嬰兒多處器官未發育完成，各項身體指數需密切監察。媽媽在帖文希望大家集氣，支持女兒可以平安度過下雨天，情況可轉好，而媽媽會製作「晴天娃娃」陪伴小秋彥。

今天彥彥手仔腳仔掙扎得特別多，所以血氧等等都常常跌得很低。我們今晚一起祈求讓彥彥心裏平安地度過這個下雨天好嗎？

一眾網民為小秋彥打氣，發放正能量留言，譬如︰「下雨只是滋潤大地，沒有值得怕怕的」、「小秋彥雨過就天晴架啦，有好多人集氣為你打氣」等。此外，亦有不少媽媽分享經歷鼓勵小秋彥父母，例如有網民指出兒子曾住NICU1個月，時好時不好，心情如坐過山車，但即使路有幾難行都要捱過，共勉之。

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責任編輯︰顏紫燕