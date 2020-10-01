【林曉峰離婚】回復單身康子妮疑結識高薪男友　走出婚變陰霾與保險業巨子交往

▲ 回復單身的康子妮過新生活。

林曉峰與康子妮的18年婚姻，於今年9月初告終，二人已簽離婚。雖然林曉峰與康子妮已分開，但都非常有風度未有互相指摘，並強調二人仍是一對兒子的父母。

早前，林曉峰與康子妮的細仔林熙在9月25日慶祝16歲生日，他們一家四口仍一起食韓燒慶祝，事後康子妮亦把當晚飯局照片放上社交平台。

▲ 日前康子妮與細仔慶生。（取自康子妮IG）

康子妮疑結新歡

今日有媒體報道指，康子妮為細仔林熙在尖沙咀食韓燒慶生當晚，她與林曉峰幾乎零交流，飯後亦只是晚上8時半而已，她與兩子道別後，自行轉往中環趕「下半場」。

已回復單身可享私人自由生活的康子妮，被媒體拍到當晚往中環夜店與一班朋友聚會消遣，至凌晨12時半才離開，離去時康子妮滿面泛紅似飲了不少酒。她與友人一一道別後，便隨其中一位男子上一輛黑色保時捷跑車，二人一同往何文田豪宅。

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保險業巨子年薪逾千萬元

據悉，此名男子叫G.Chan，為保險業巨子，年薪逾千萬元，有指他與康子妮早已認識多年，只因女方近期轉投保險界，二人開始多了來往。同時，G.Chan一向懂生活享受，對飲食有研究外並也喜歡音樂，從其IG所見，他與康子妮會一同jam歌，可說志趣相投。

在他IG的post內，很多相片及影片都有康子妮出現，G.Chan並就康子妮回復單身轉投保險業一事，曾在IG表示恭喜對方可重過新生活。

▲ 林曉峰獨自在酒店慶祝50歲生日。（取自林曉峰IG）

林曉峰獨自過生日

至於康子妮前夫林曉峰日前因往內地工作，先在當地入住酒店接受14天防疫隔離。

日前獨自在酒店度過50歲生日的林曉峰，獲酒店送上蛋糕、朱古力及果籃等禮物慶賀，而阿Lo與禮物拍照放上IG分享，不少朋友向他留言祝福，可是前妻康子妮沒有留言祝賀。