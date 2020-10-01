【新冠肺炎】當局昨晚巡查蘭桂坊酒吧等餐飲處所　7處涉違防疫規例被檢控

▲ 食環署昨日（30日）與警方採取聯合行動，加強巡查中西區酒吧等餐飲處所。（資料圖片）

食環署昨日（30日）與警方採取聯合行動，加強巡查中西區酒吧等餐飲處所，並提醒有關處所的經營者及從業員嚴格遵從相關防疫規例。

行動中共巡查中西區蘭桂坊17間餐飲業務處所包括酒吧，以及向7個處所的負責人展開提出檢控的法律程序，主要關乎餐桌之間距離未符合有關規定及處所內人士未有在飲食以外時間佩戴口罩。

食環署發言人重申，酒吧或酒館內的顧客數目不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得有多於兩人同坐一桌；餐飲處所內不得進行現場表演或跳舞；處所內人士除飲食外必須一直佩戴口罩、餐飲處所須為進入處所的人士量度體溫，以及提供消毒潔手液等。



發言人表示，食環署於長假期期間會繼續加強巡查全港各區食物業處所，並與警方採取聯合行動，確保有關處所的經營者及從業員嚴格遵從防疫規例要求，並會對違例的食物業處所採取執法行動。

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責任編輯：陳子謙