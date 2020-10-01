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【生命盡頭】9旬癌末伯伯器官衰竭昏迷　家屬要求醫生搶救續命1年只為避270萬遺產稅

健康 12:23 2020/10/01

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9旬癌末伯伯器官衰竭昏迷，家屬要求醫生搶救續命1年，只為逃避270萬遺產稅。

當時家人走到生命盡頭，應選擇搶救還是放手？台灣一名9旬失智伯伯患末期癌症，多重器官衰竭且已失去意識，但家屬要求醫生插管搶救，讓伯伯多活一年，竟是為了逃避1,000萬元新台幣（約270萬港元）的遺產稅。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫生蘇一峰，日前於Facebook分享一個病例，指一名有失智症的9旬伯伯患上末期癌症，目前已經失去意識。醫護人員已為他插上氣管插管、鼻胃管和尿管。

不過，伯伯身體狀況愈來愈差，更出現多重器官衰竭的情況，醫護團隊認為伯伯大限之期將至，但其家屬卻要求醫生盡力搶救，讓伯伯多活一年，目的竟然是為了逃避繳付約1,000萬元新台幣（約270萬港元）的遺產稅。

蘇醫生在貼文中不禁感概，「人生在世財富很多，常常走的不安寧」，又表示「無效醫療也浪費健保資源」。

醫護團隊努力跟家屬會談，希望能幫幫患者，最後一路能好走......

貼文引起不少網民熱議，很多人認為家屬堅持搶救會為病人徒添痛苦，「這些人實在是太自私太狠心了！讓老人家受罪」、「活著，健康才有意義。只剩呼吸，那是折磨」、「父母庸碌一生到底為了什麼」。

根據台灣財政部稅務入口網資料，被繼承人死亡前2年內贈與給配偶、子女、孫子女、父母、兄弟姐妹、祖父母，和這些親屬配偶的財產，應該在被繼承人死亡的時候，算作被繼承人的財產，併入遺產總額課稅，其價值以被繼承人死亡日的時價為計算標準。

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責任編輯：羅嘉欣

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