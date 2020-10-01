【冒牌月餅】網店現冒牌美心流心奶黃月餅　一盒賣150元3000盒假月餅已流出市面

▲ 網店現冒牌美心流心奶黃月餅一盒賣150元，3000盒假月餅已流出市面。

今天是中秋佳節，不少人會邊享用月餅邊賞月，近日內地卻屢現假冒月餅案件。浙江義烏警方近日公布，發現有網店專門銷售假冒美心流心奶黃月餅，並搗獲假月餅倉庫，查獲3660盒冒牌月餅，並表示涉案集團大概已賣出3000盒假月餅。

綜合內地媒體報道，義烏市一名何姓女子，為公司準備採購一批月餅贈送給客戶，於是在一間名為「繽紛港夜色」落單購買「美心流心奶黃月餅」。並與賣方鄭姓老闆直接聯繫，擬定一盒售價150元（人民幣，下同），先取100盒樣本細看。

何女士的丈夫其後發現不妥，認為同款美心月餅市價售300元，價格打折一半已令他心生疑惑。同時月餅外包裝和手袋製作看起來非常粗糙，覺得老婆可能買到假貨，於是報警。

批發價一盒68元

警方聯合市市場監管局介入調查，並聯繫香港美心公司。美心回應，何女士買到的月餅是假貨，指出冒牌月餅的外包裝和手袋粗糙，而防偽碼亦明顯造假。警方於是拘捕鄭姓網店老闆，並發現假月餅是從廣東運來，再通過網絡渠道銷售。

鄭姓老闆其後透露，今年8月初在微信上聯繫了一個專門批發假冒美心月餅的男子，與對方議價後以68元一盒批發價，買下這批冒牌月餅。他指，冒牌月餅外包裝和味道，與真貨分別不大，他自己也曾吃過。

警方在9月25日凌晨時分搗破倉庫，並拘捕5名疑犯，現場扣獲3660盒未銷售的月餅。而之前涉案集團通過網絡銷售2已賣出大概3000盒冒牌月餅。鄭姓老闆更表示短短20多天已賣出近300箱，賺近30萬元。

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責任編輯：羅嘉欣