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【醫療事故】牙醫疑誤將麻醉藥注入血管　2歲女童治療時全身僵硬身體痙攣2日後死亡

健康 12:34 2020/10/01

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牙醫疑誤將麻醉藥注入血管導致2歲女童死亡。

日本早前發生一宗嚴重醫療事故，一名2歲女童因蛀牙前往診所看診，結果牙醫注射局部麻醉藥後，女童出現全身僵硬甚至身體痙攣，並在2日後死亡。驗屍結果指出，女童牙齦及口腔黏膜有多處出血，有可能是牙醫誤將麻醉藥注射進血管，導致血中濃度突然提升，繼而引發中毒。

據日本媒體報道，2017年一名2歲女童治療蛀牙時被注射局部麻醉藥，治療過程中一直斷斷續續地哭，但50分鐘左右的治療結束後，女童父母發現女兒全身僵硬、眼神渙散，但當時牙醫只表示：「只是因為太累想睡覺，是很常有的事。」

不過父母仍不放心，便帶女兒到其他醫院接受治療，中途更出現全身痙攣，最後於2日後不治。

驗屍結果顯示，女童的死因為「急性利多卡因（Lidocaine）中毒引起的腦缺氧」。利多卡因常用於局部麻醉，藥物在血中濃度過高易引發中毒症狀，如果沒有立即處理可導致患者死亡。而女童的牙齦及口腔黏膜有多處出血，相信有可能是牙醫誤將麻醉藥注射進血管，導致血中濃度突然提升，繼而引發中毒。

對於醫療事故，女童的父母指控牙醫醫療疏忽，要求對方賠償超過1億500萬日圓。當地檢察部門調查後指出，當時牙醫未有及時留意女童注射麻醉藥後不適，並沒有在病情惡化前採取適當急救措施，最終導致女童死亡，遂於近日以業務過失致死罪正式起訴涉事牙醫。

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責任編輯：羅嘉欣

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