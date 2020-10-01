【竹內結子逝世】葬禮已低調完成　竹內結子丈夫傷心過度未接受警方問話

▲ 竹內結子私人葬禮低調完成。

日本女星竹內結子於上月27日被發現在家中自縊身亡，終年40歲。其事務所昨日（9月30日）公佈家人已低調為竹內結子舉行私人葬禮。竹內結子事務所在官網表示︰「請容許我們通知大家，經過與竹內結子家人討論後，旗下藝人竹內結子在9月27日去世（享年40歲），已於本日（9月30日）在東京舉行家族葬禮。」

聲明內提及感謝外界對竹內結子的支持︰「感謝一直以來各方面相關人士對她的照顧，以及總是溫暖地支持她的粉絲們，在她生前給予的厚愛。」

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有消息懷疑剛誕下次子不久的竹內結子，疑似因育兒而感到壓力，罹患產後抑鬱，最終走上不歸之路。

在竹內結子去世後，大批傳媒到其寓所、家鄉等地方採訪，因此事務所的聲明懇請各傳媒不要再打擾其家人和鄰居的私隱。

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據日本《東京體育報》報道，竹內結子過世當晚，如常與丈夫中林大樹、兒子在家吃晚飯之後她獨自回房，之後丈夫發現她在寢室衣帽間上吊身亡。

由竹內結子吃完晚飯到被發現身亡，當中有1小時的空白時間，這段期間竹內結子因何走上自殺之路，成為謎團。

但據悉，竹內結子的丈夫中林大樹和14歲兒子依然未能接受竹內結子的離世，情緒低落，因此仍未能配合警方的問話。

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