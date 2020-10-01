【看護虐老】外籍看護公園虐老大力扯頭髮　家屬：仍在適應磨合期不追究

▲ 外籍看護公園虐老，大力扯頭髮過程全被拍下。

不少人因工作忙碌，選擇聘請看護照顧家中的老人家，但難保每一個看護都對老人家有愛心。近日有台灣網民拍到一名外籍看護帶著坐輪椅的婆婆去公園時，不但公然扯她的頭髮，更捏她的下體！

外籍看護公然粗暴對待婆婆

一名網民29日（二）在Facebook群組「林口大家庭LinKou-Family」發文，指在「興林口公園」遇到一名懷疑虐老的外傭，看不下去決定錄影存證。樓主目擊傭人不停大聲責罵老婆婆，不但用力抓住她的頭髮，還捏婆婆的大腿：

奶奶站起來的時候腳一直不停的發抖，感覺是她跟傭人說想上廁所，然後外傭就開始飆罵她：「不准，給我走！你真的可以去死，真的很煩」。

樓主將影片公開至網絡，希望婆婆的家人可以看到。她又指，外傭本來是想扯婆婆的頭髮，但發現樓主的電話一直對著她，有所警覺，因此改為用力抓婆婆的下半身。

▲ 外傭指是在「整理頭髮」。 （圖片來源：影片截圖）

影片曝光後在網上引起網民公憤，有網民認為外傭的行為太過誇張，看到婆婆皺眉的表情「心痛到想哭」、「很想罵髒話」等等，亦有網民認為「她可能是在檢查奶奶有沒有尿褲子，但好粗魯」。

▲ 用力抓婆婆的下半身。（圖片來源：影片截圖）

台媒：家屬不予追究

家屬之後亦有看到帖文，留言回應第一時間有報警處理，並聯絡中介。但外傭否認自己有欺負婆婆，強調是在幫忙按摩及整理頭髮，而婆婆也說沒有被欺負。

樓主強調千萬不能相信看護所說的，因為她真的親眼目擊她的惡行。例如奶奶腳發抖地求她，說自己不能走了，想去廁所，但外籍看護打奶奶的手大聲對她吼叩叫。奶奶邊走邊扶著腰，想牽著看護，可是外籍看護叫奶奶不要碰她等等。

有市議員發現事件後，也立即報警並聯絡勞工局。不過台灣《聯合新聞網》報導，指婆婆的兒子、黃姓雇主認為可能有誤會，又指看護剛入境台灣不到一個月，仍在「適應磨合期」，因此不予追究。

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責任編輯︰王明芳