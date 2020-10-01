【新冠肺炎】餐飲業界稱中秋酒樓生意只及平時兩三成　形容市道40、50年來最差

▲ 餐務管理協會會長楊位醒表示，今年酒樓中秋訂位寥寥可數，生意只及平常的2、3成。（資料圖片）

今日是十一國慶，亦是中秋節。餐務管理協會會長楊位醒表示，受食肆每枱最多4人限制，今年酒樓中秋訂位寥寥可數，生意只及平常的2、3成，不少業界都指是出乎意料，形容市道是40、50年來最差。

楊位醒今早（1日）在本台節目表示，自從疫情好轉由每枱人數上限由2人增至4人，食肆午市生意已恢復7、8成，但佔營業額三分二的晚市，仍受4人限桌令影響，消費力會下降，部分酒樓推出盆菜外賣套餐，預計外賣生意比去年多一至兩倍, 但未能彌補損失。

他提到，在疫情下，市民訂購月餅相當保守，業界去年月餅銷售額超過22億元，但今年跌至只有8億元，主要原因是部分酒樓不敢促銷，加上沒有遊客購買月餅作手信，導致銷情欠佳。

楊位醒又指，政府修例可能會令違反限桌令的顧客被罰告票，亦有影響食客光顧意欲。他希望政府盡快再放寛食肆每枱人數上限至8人，否則擔心會出現結業潮。

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記者：陳子謙