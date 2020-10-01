國慶日升旗禮有助學生建立國民身份認同　楊潤雄：推動國安教育屬教育界應有之責

▲ 楊潤雄出席培僑小學舉行的升旗禮。（香港教育界慶祝國慶籌備委員會提供）

今日是十一國慶，近40個辦學團體、學校議會、教師組織等代表，連同學生、家長等超過100人出席在培僑小學舉行的升旗禮。中聯辦副主任譚鐵牛、教育局局長楊潤雄、中聯辦教科部巡視員劉建豐及前立法會主席曾鈺成應邀擔任主禮嘉賓。

教育局局長楊潤雄在致辭時指，國旗、國歌都是國家的標誌，象徵著國家的主權和尊嚴，在國慶日進行升旗活動，代表對國家的一種認同和團體精神，並能提升學生的國民身份認同，增加對國家的歸屬感。

他強調，維護國家主權安全利益，是香港特區政府的憲制責任，隨著《國歌條例》及《香港國安法》在港實施，於學校推動相關教育，既是法例要求，同時是教育界應有之責，教育局將全力支援學校做好相關工作，包括更新課程、製作學與教資源、為校長和教師提供專業培訓等。

楊潤雄亦在個人fb專頁表示，在國慶重要日子升掛國旗、區旗及奏唱國歌，能有效幫助學生建立國民身份認同，提升對國家的歸屬感。教育局作為官立學校的辦學團體，他已提醒全港所有官立學校在國慶日前後舉行升旗禮，培養學生的國家觀念，作為其他學校的示範。

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責任編輯：陳子謙