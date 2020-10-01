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【救救動物】法國禁馬戲團使用野生動物　將淘汰海豚表演禁止養殖水貂生產皮草

休閒 14:36 2020/10/01

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法國禁馬戲團使用野生動物，將淘汰海豚表演並禁止養殖水貂生產皮草。

馬戲團表演一向爭議多多，經常被批評訓練動物的方法不人道。近年來動物權益日漸受重視，日前法國環境部部長表示，將逐步禁止馬戲團使用野生動物，並取消水族館的海豚和殺人鯨表演，以及禁止養殖水貂生產皮草。

根據美聯社報道，法國環境部部長蓬皮利（Barbara Pompili）周二（29日）宣布，馬戲團將停止使用野生動物表演，此項措施將影響約80個馬戲團，涉及230隻野生動物，包括獅子、老虎、大象等。

法國亦將禁止水族館、海洋公園購買或繁殖海豚和殺人鯨。當地目前有3間海豚水族館，將不再准許開新館，並尋求在7至10年內把現存的關閉，另外，又希望在5年內關閉國內4個貂鼠養殖場，以停止養殖水貂生產皮草。

蓬皮利表示措施會「盡快開始」，但未有宣佈確切日期。至於其後如何善後馬戲團飼養的動物，她承諾會為每隻動物找到最好的歸宿。而當局亦會推動一項輔助就業計劃，以幫助在馬戲團和水族館工作的人士找到其他工作。

單計歐洲，目前約有20個國家已經禁止或限制馬戲團使用野生動物表演。而法國不少城市亦不再批准使用野生動物的馬戲團到當地營運。

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責任編輯：羅嘉欣

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