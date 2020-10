【豬扒咪亂試】黃建東惡搞王君馨賀中秋　Derek：希望更多人留意Grace的MV

▲ 黃建東中秋推二次創作。(黃建東MV截圖)

近年喜歡將歌曲二次創作的前港男黃建東,趁着中秋節於社交平台分享惡搞王君馨歌曲《Casada》的搞笑片段,只見他穿上浴袍演繹MV,而他於Facebook寫道:「最近喺各大音樂榜同互聯網成日聽住以獨立歌手身份 G.Racie推出新歌嘅王君馨扭住條蛇腰係咁唱 『Casada baby, Casada baby』」

他續指:「今日我都以由細到大都好想差隻腳入樂壇嘅自居唱作人D.Wong着住浴袍縛住對手唱 『豬扒咪亂試,豬髀炸鬆啲』」

黃建東在後記表示:「王君馨是一個無論Tvb內或外我最close嘅friend之一,擁有俠義心腸同廣結人緣的她會叫我做『細佬』,很喜歡照顧和關懷別人。」

最後更呼籲大家支持王君馨:「今次佢嘅頭炮揼本自資歌曲《Casada》我一聽就已經入咗腦,無論口碑和成績都非常出色。希望呢首二次創作能夠帶一啲仲未聽過《Casada》嘅朋友快啲click入去聽,you will be in for a treat! Good job Gracie and all the best to your music career!」

黃建東接受TOPick訪問時表示:「今次惡搞Grace的MV,因為我們真的是很好朋友,她的歌真的投放很多心機、金錢、人力物力等,觀眾的反應亦十分好,覺得她的作品很高質。希望我的二次創作可以讓更多人留意Grace的MV,希望她的MV點擊可以繼續向上衝。」

今次惡搞MV更由黃建東親自唱出女版原Key,他直言有點難度,他說:「其實我也希望轉型,由惡搞到惡搞MV,自己也有寫歌,也喜歡唱歌,希望可以有多點唱歌經驗。其實今次首歌我沒有轉Key,沿用Grace的Key,所以對我來說很高音,最初也擔心做不到,但監製很鼓勵我,希望將來可以推出更多惡搞MV,以及擁有自己的歌。」

