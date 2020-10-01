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【豬扒咪亂試】黃建東惡搞王君馨賀中秋　Derek：希望更多人留意Grace的MV

娛樂 13:04 2020/10/01

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

黃建東中秋推二次創作。（黃建東MV截圖）

近年喜歡將歌曲二次創作的前港男黃建東，趁着中秋節於社交平台分享惡搞王君馨歌曲《Casada》的搞笑片段，只見他穿上浴袍演繹MV，而他於Facebook寫道：「最近喺各大音樂榜同互聯網成日聽住以獨立歌手身份 G.Racie推出新歌嘅王君馨扭住條蛇腰係咁唱 『Casada baby, Casada baby』」

黃建東惡搞王君馨蛇腰舞。（黃建東MV截圖）

他續指：「今日我都以由細到大都好想差隻腳入樂壇嘅自居唱作人D.Wong着住浴袍縛住對手唱 『豬扒咪亂試，豬髀炸鬆啲』」

港男黃建東拍片抽水　搞笑改編陳偉霆講英文廣告：I 叮 my lunch box

黃建東在後記表示：「王君馨是一個無論Tvb內或外我最close嘅friend之一，擁有俠義心腸同廣結人緣的她會叫我做『細佬』，很喜歡照顧和關懷別人。」

王君馨新歌《Casada》。（王君馨MV截圖）

最後更呼籲大家支持王君馨：「今次佢嘅頭炮揼本自資歌曲《Casada》我一聽就已經入咗腦，無論口碑和成績都非常出色。希望呢首二次創作能夠帶一啲仲未聽過《Casada》嘅朋友快啲click入去聽，you will be in for a treat! Good job Gracie and all the best to your music career!」

黃建東與王君馨是好友。（黃建東MV截圖）

港男惡搞陳偉霆片獲大讚　入行8年失信心黃建東：感激古天樂鼓勵

黃建東接受TOPick訪問時表示：「今次惡搞Grace的MV，因為我們真的是很好朋友，她的歌真的投放很多心機、金錢、人力物力等，觀眾的反應亦十分好，覺得她的作品很高質。希望我的二次創作可以讓更多人留意Grace的MV，希望她的MV點擊可以繼續向上衝。」

黃建東表情搞鬼。（黃建東MV截圖）

今次惡搞MV更由黃建東親自唱出女版原Key，他直言有點難度，他說：「其實我也希望轉型，由惡搞到惡搞MV，自己也有寫歌，也喜歡唱歌，希望可以有多點唱歌經驗。其實今次首歌我沒有轉Key，沿用Grace的Key，所以對我來說很高音，最初也擔心做不到，但監製很鼓勵我，希望將來可以推出更多惡搞MV，以及擁有自己的歌。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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