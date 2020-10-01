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【食不安心】大型超市買樽裝雜錦堅果　男子發現果仁內疑藏滿蟲卵【內附乾果儲存建議】

食用安全 13:18 2020/10/01

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

大型超市買樽裝雜錦堅果，男子發現果仁內疑藏滿蟲卵。

堅果細細粒，許多人不為意就會原粒放入口中食用。近日台灣有網民分享恐怖經歷，在大型超市買入的一瓶樽裝雜錦堅果中，發現有果仁內部疑似藏滿蟲卵，稍一不留神可能已原粒吞下，狀甚恐怖。

一名台灣網民最近在Facebook群組發帖，上載了數張照片，相中可見一粒果仁內部疑似藏滿粒狀物，甚至有絲纏繞表面，令人懷疑是蟲卵。事主發文表示噁心：

這是蛋嗎…好噁！

有網民好奇，事主是如何發現果仁內疑似藏有蟲卵。事主隨後回應指，那是自然前後兩個洞，因為發現有洞，拿近一看才發現有粒狀物。

網民為此議論紛紛：「媽啊，以後吃杏仁果有陰影了」、「我再也不吃杏仁了」、「天啊，我才剛買2罐」亦有網民分享相似經歷，指自己幾年前買過一罐堅果，兒子們發現有很多蟲在蠕動，就不敢再吃了。

同場加映：

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除了堅果外，網上亦曾出現過乾果生蟲的事件。要妥善儲存乾果，「家營營養中心」創辦人吳耀芬就曾建議方法如下：

１）冷藏

  • 最好在包裝盒上的最佳食用日期前進食；
  • 無論開封與否，最佳保存方式是「密封冷藏」；
  • 打開包裝後，建議轉放在玻璃瓶密封；
  • 冷藏可避免果仁的油脂氧化，也能延長堅果的風味；
  • 吃前可以先將乾果放置室溫一會再食用。

2）室溫

  • 室溫同樣需要密封；
  • 可用密實拉鍊袋先將空氣擠出，再密封好或用可緊蓋的玻璃瓶；
  • 放置在乾燥、陰暗、通風處；
  • 避免擺在窗邊或燈光照射的位置；
  • 取出時應用餐具，避免用手直接取用，以避免把濕氣或細菌帶入包裝中；
  • 可以用紗布袋／茶包袋放入花椒、八角作為天然的防蟲劑。

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責任編輯：羅嘉欣

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